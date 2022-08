Amikor a Jobbik visszakérte volna a mandátumát, Jakab ráébredt, hogy végig összellenzéki jelölt volt

A Jobbik csütörtökön azzal vette tudomásul Jakab Péter kilépését, hogy „bízunk benne, hogy országgyűlési képviselői mandátumát visszaadja az őt ide juttató jobbikos közösségnek”. Pártelnökként még Jakab is ezt várta el a pártból és a frakcióból kilépő Varga-Damm Andreától, most viszont független képviselőként tervezi folytatni a műsort.

A Telexnek el is mondta, miért nem lát ellentmondást:

„Én nem a Jobbik listájáról, hanem közös ellenzéki listáról szereztem mandátumot minden ellenzéki szavazó jóvoltából.

Másrészt most egy olyan Jobbik-elnökség kéri vissza tőlem a mandátumot, amely a saját elnökét a tagsággal is szembemenve megpuccsolta, kiszolgálva ezzel a Fidesz érdekeit.”

Jakab Péter a színfalak mögött Fotó: botost/444.hu

Jakab Péter június elején mondott le a párt vezetéséről, mivel az új elnökség megvonta tőle a támogatást. Pedig a választási vereség ellenére májusban még újraválasztották Stummer Jánossal szemben, de azután sem állt vissza a nyugalom a pártban, aminek 10 fősre zsugorodott a frakciója a parlamentben, és ezzel együtt a költségvetési támogatása is megfeleződött. Azóta a párt elnöke Gyöngyösi Márton, EP-képviselő lett. A kilépése bejelenténél Jakab neki is üzent: „Utólag persze nekem is eszembe jut az az ellenzéki körökben terjedő szóbeszéd, hogy Rogán megüzente az ellenzékbe beépült embereivel, hogy maradjunk csendben, meg ne próbáljuk kihasználni a válság miatti elégedetlenséget. Nem tudom Marci, hogy te Rogán embere vagy-e, csak azt, hogy csendet kértél tőlem.”