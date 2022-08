Miért kellett elaltatni Freyát?

Egy hete altatták el Freyát a rozmárt, aki turistalátványossággá vált Osloban azzal, hogy nagy testével hajókat süllyesztett el, amikor megpróbált felmászni rájuk, hogy napozzon egyet. Az elaltatásán azonban azóta sem tette túl magát a közvélemény, sokan nem értik, hogy miért nem lehetett egyszerűen csak elszállítani a kikötőből.

Az elmúlt hét folyamán a hatóságok többször is felszólították a turistákat, hogy hagyják békén a 600 kilós nőstényt, mert ez veszélyt jelent az emberekre és a rozmárra is. Már akkor kilátásba helyezték, hogy ha nem hagyják abba a vegzálását, akkor el kell altatni az állatot.

De nem lett volna más megoldás?

A norvég Halászati Igazgatóság szakértőkkel – köztük a Tengerkutató Intézet (IMR) tagjaival – vitatták meg, hogy lehetne-e más megoldást találni az állat elaltatásán kívül.



Az IMR szakértői szerint nem lett volna tanácsos a szállításhoz bebódítani ezt az amúgy nagyon veszélyes állatot, mert nagy valószínűséggel biztonságot kereset volna a vízben, de a bódítás miatt egyszerűen megfulladt volna.

Egy biológus szerint „a vadállatok mozgásképtelenné tétele, befogása és mozgatása fiziológiai stresszhez vezethet, ez pedig szélsőséges esetben halált is okozhat.” A bódítás okozta rizikóval az igazgatóság is egyetértett, amiért az súlyos légzési és keringési károkat is okozhatott volna.

De az IMR azt is fontolóra vette, hogy hálót helyez egy csónak alá, így amikor Freya leugrik róla, akkor a hálóban landol. Ugyanakkor ez is viszonylag nagy kockázattal járt volna, mivel a rozmár könnyen belegabalyodhatott volna a hálóba, pánikba eshetett és megfulladhatott volna.



A leghumánusabb befogási módszer az lett volna, hogy építenek egy nyitott tetejű ketrecet, amit úgy helyeznek a vízbe, hogy a teteje kicsit kilóg. Ebbe bele lehetett volna Freyát rakni és elszállítani a kikötőből. Ha ez sikerült volna az, azzal a rizikóval járt volna, hogy az állat megsérti magát vagy a ketrecet. Az IMR viszont nem javasolta ezt a megoldást, a végső döntést pedig a halászati igazgatóság hozta meg.