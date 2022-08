Áder alapítványa egymillió euróért fejleszt „testhezálló” hulladékgazdálkodási rendszert Észak-Macedóniában

Áder János alapítványa, A Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány nyerte el az észak-macedón hulladékgazdálkodás kialakítására kiírt, egymillió euró értékű uniós finanszírozású pályázatot - közölte a projektvezetői feladatot elnyerő szervezet csütörtökön.

Már a magyar hulladékgazdálkodás - amit most adtak 35 évre koncesszióba a MOL-nak - idén nyáron is produkált látványos összeomlásokat, Áderék közleménye szerint az alapítvány a macedón kormány képviselőinek most bemutatja a legjobb európai gyakorlatokat, továbbá részt vesznek az ország számára legtesthezállóbb rendszer kialakításában. A hulladékgazdálkodási program a balkáni állam uniós csatlakozási felkészülésének keretében valósul meg.

Az alapítvány magyar projektvezetőként először valósíthat meg úgynevezett Twinning projektet, ikerintézményi programot, amit az Európai Bizottság azzal a céllal hozott létre, hogy a tagjelölt országok felkészülését segítse. Sitányi László, az alapítvány klímavédelmi igazgatója szerint a projekt várhatóan két évig tart, a munkát magyarok irányítják, de számos európai országából vonnak be szakértőket. A feladat részét képezi az informatikai háttér, a pénz- és anyagmozgás részleteinek, a közbeszerzések kiírásának az előkészítése, tehát állításuk szerint nemcsak egy vastag tanulmánykötetet adnak át, hanem működőképes rendszert hoznak létre. Olyan megoldásokra törekednek, amik hosszú távon is fenntarthatók. „Egy olyan rendszer, amely a szállításban részt vevő járműveken keresztül képes lemérni a hulladék mennyiségét és a fogyasztót a mennyiség függvényében terheli, sok előnnyel jár, például a szemét visszafogására ösztönöz, ugyanakkor nem biztos, hogy megfizethető.”- fejtette ki.

Szerintük a jól működő szisztémáknál kulcskérdés, hogy legyen elegendő forrás a rendszer működtetésére, ugyanakkor a kommunikáció is fontos része a feladatnak, a hulladékgazdálkodás a polgárok aktív részvétele nélkül nem működik.

A magyar kormány eddig bőkezűen támogatta Áder János alapítványát, aminek a kuratóriumában ott ül Lázár János beruházási miniszter és helyettese, Csepreghy Nándor is.