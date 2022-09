Százak tiltakoztak a Kölcsey Ferenc Gimnázium előtt a tanárok kirúgása miatt

A budapesti Kölcsey Ferenc Gimnázium diákjai pénteken 19 órára tiltakozást szerveztek az iskola épülete elé, miután több tanárukat kirúgták, arra hivatkozva, hogy a figyelmeztetés ellenére többször részt vettek a polgári engedetlenségben.

Fotó: Kristóf Balázs/444

Fotó: Kristóf Balázs/444

A Munkácsy utcában helyszíni tudósítónk szerint több száz ember lehetett kint. A tömeg többnyire fiatalokból állt, de voltak tanárok és szülők is. Sokan fáklyákat és gyertyákat tartottak. Páran transzparenst is vittek, de az iskola épületére is ki volt rakva egy, amin az „El a kezekkel a tanárainktól” felirat volt olvasható.

Fotó: Kristóf Balázs/444

Fotó: Kristóf Balázs/444

Fotó: Kristóf Balázs/444

Az eseményen felszólaltak kölcseys diákok (köztük olyan, akinek Pálya Tamás, az egyik menesztett tanár volt az osztályfőnöke) és Strbka Anna, a Diákok a Tanárokért elnökiségi tagja. A közös „Mi vagyunk a grund” éneklés, a „szabad ország, szabad oktatás” és a „veletek vagyunkozás” sem maradt el.



Fotó: Kristóf Balázs/444

Fotó: Kristóf Balázs/444

Fotó: Kristóf Balázs/444

A tiltakozás hivatalos része véget ért, a résztvevők megbeszélték, hogy október 5-én hídfoglalással folytatják a tüntetést.