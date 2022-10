A Kölcsey gimi egykori Fidesz-alapszervezetének tagjai is kiállnak az elbocsátott tanárok mellett

Negyvenesnél fiatalabb olvasóinknak talán meglepő, de annak idején még a Kölcsey gimiben is volt Fidesz-alapszervezet Kölcsey Fidesz Kör néven. Annyira, hogy amikor Francois Mitterrand francia elnök 1990 januárjában ellátogatott a már akkor is franciaszakos gimnáziumba, a suli fideszes diákjai molinóval készültek a nagy alkalomra. Ez állt rajta:

„Liberté, égalité, fraternité. Monsieur le Président c'est ce que vous ne trouvez pas ici.”

Vagyis:

„Szabadság, egyenlőség, testvériség. Elnök úr, ezeket itt nem találja;”

Az akkori állampárthoz hű iskolavezetés elvette a molinót, de a szabad sajtó megjelent képviselői kiszúrták, hogy eltűnt a felirat, ezért kérdezgetni kezdték, hogy mi történt. Az alapszervezet egyik diák tagja nyilatkozott is a Le Monde-nak arról, hogy sztálinista az iskola vezetése, illetve hogy a diákok szabadságot és demokráciát követelnek. Akkor majdnem kirúgták ezért. Most ő is azok között a gimis Fidesz-alapítók között van, akik közös szövegben álltak ki az egykori pártjuk által kirúgott kölcseys tanárok mellett.

Ezzel a szöveggel: