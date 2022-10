Orbán már majdnem káromkodott, amikor Brüsszelről beszélt a rádióban

Orbán Viktor azzal indította a péntek reggelt a Kossuth Rádióban, hogy szerinte az 56-os forradalmárok tulajdonképpen ugyanazt akarták elérni az oroszoknál, mint amit most a magyar kormány külpolitika címén előad:

„Ha belegondolunk, akkor 1956-ban mi nem azért harcoltunk, mert azt gondoltuk, hogy le fogjuk győzni a Szovjetuniót. Azért vállaltunk egy forradalmat és szabadságharcot, hogy kikényszerítsük a tűzszünetet meg a béketárgyalást.

Azt gondoltuk, hogy el lehet érni egy béketárgyalást, ami a fegyveres csata végső célja, amely béketárgyaláson majd az oroszok a nyugatiakkal megegyezhetnek arról, hogy úgy, mint Ausztria, mi is semlegesek legyünk. Tehát a szabadságunk elérését, a végső aktust akkor is egy béketárgyalástól reméltük. Az én fejemben a mi 56-os logikánk, a szabadságharc meg a béketárgyalás nagyjából egy helyen van, hiszen valahogy rá kell kényszeríteni a nagyot, az erőset, a megszállót arra, hogy föladja a terveit.” Szerinte most van egy béketábor, aminek a tagjai ezt a logikát követik.

A szurkolók közkedvelt kifejezése

Majd arról beszélt, hogy a szankciók ritkán működnek, szerinte 10-ből csak 2-3-szor szokott beválni. Ezeket azonban alaposan ki kell munkálni, jól át kell gondolni. „Gondoskodni kell arról, hogy a szankcióknak a mellékhatásai, azok a szankciót kivetőre ne gyakoroljanak nagyobb romboló hatást, mint arra, akire kivetettük a szankciókat.

Most az a baj, hogy Brüsszelben ezt el..., erre van egy futballszurkolók által közkedvelt kifejezés, amit most én nem mondok, de ezt el...szúrták.”

Szerinte az a gond, hogy energiaügyben Európának nincs fölénye Oroszországgal szemben, miközben az árcsökkentésre sincs javaslat. Az EU-t energiatörpének, Oroszországot pedig energiaóriásnak nevezte. Azt mondta, hogy a rossz szankciók miatt mentek fel az árak.



Előhozta, hogy az olajra vonatkozó szankció alól sikerült mentességet szereznie Magyarországnak, csakhogy ha felmennek az árak Európában, azok magukkal rántják a magyar árakat is. A végső megoldás szerinte az lenne, ha az EU elállna a szankciós politikától. Úgy érzi, általánossá válik az a hang, amit Magyarország ütött meg, mert nagyon fájnak a szankciók, nem észszerűek, nem visznek közelebb a háború befejezéséhez. Később a Nemzeti Konzultációval kapcsolatban már azt mondta:

„A szankciós politikát mindenképpen meg kell változtatni, mert beledöglünk ebbe, belegebedünk.”

A nagyfiúk dolga

Az északi gázvezetékek felrobbantását Orbán Viktor - Putyinhoz hasonlóan- terrorcselekménynek nevezte. „Leggyakrabban a szabotázs kifejezést hallom, de én a miniszterelnöki csúcson is azt mondtam, hogy ez a mi fölfogásunk és a magyar jog szerint terrorcselekmény.

És ha ebben benne volt valamelyik államnak a keze, akkor az egy terrorista állam, aki ezt végrehajtotta vagy támogatást adott hozzá. Azért kell ilyen erős tónusban mondanunk, mert nem most jöttünk le a falvédőről, és ez nem a világ végén történt, hanem egy olyan helyen, ami valahol ott a svéd-dán felségvizek környékén van, tehát ott minden négyzetcentimétert az űrből folyamatosan figyelnek. Velem nem etetik meg azt, hogy nem tudják megmondani, hogy mi történt, hogy ki járt arra az elmúlt időszakban, meg mikor mit csinált. Hát olyan világban élünk, amikor még a lakásunk ablakán is benéznek a műholdakból, ha nem húzzuk el a függönyt. Tehát észnél kell lenni a saját magánéletünk megóvása érdekében is. Egy magyarral nehezen hitetik el, hogy az ilyen nagy terrorakciók kivitelezéséhez szükséges mozgásokat nem tudnak detektálni, rögzíteni. De mindegy, ez a nagyfiúk dolga, majd kivizsgálják, hogy mi a helyzet.”

Figyelmeztetett arra, hogy az utolsó nagy kapacitású vezeték, ami orosz gázt hoz Magyarországra, az a török vezeték. Ha valaki ezt felrobbantja vagy működésképtelenné teszi, azt terrorista támadásnak fogják tekinteni, és úgy is lépnek fel vele szemben.

Jövőre felezné az inflációt

A miniszterelnök szerint ezt az inflációt nem a piac törvényszerűségei okozzák. Ha a brüsszeli bürokraták körültekintőbben jártak volna el, nem ennyi lenne az energia ára. Úgy tippeli, hogy ha az EU változtatna a szankciós politikáján, megszüntetné, felfüggesztené, akkor bizonyos terméke árai (például az energia) néhány napon belül visszaesnének. Azt kérte Matolcsy György jegybankelnöktől és arra utasította Varga Mihály pénzügyminisztert, hogy a következő év végére ezt az inflációt legalább felezzék meg, és

„vigyék le úgy, hogy 1 százalékos legyen. Akkor is, ha a nemzetközi környezet egyébként az ellenkező irányba húz bennünket”.

Emberséges elbánás

Azt mondta, hogy szerinte az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség, a Frontex nem tudja megoldani a határvédelmet. „A Frontex az nem egy határvédelmi szerv, hanem egy utazási ügynökség. Tehát ők arra figyelnek, hogy a határokhoz érkező migránsokkal szembeni föllépés és elbánás emberséges legyen. Hát szinte beengedik őket.” Szerinte inkább katonai erővel kell fellépni az illegális határátlépés ellen. Szerinte a megoldás az volna, ha nem a szerb-magyar határon torlódnának fel az emberek, hanem Szerbia déli határán, Észak-Macedóniánál.