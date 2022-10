11 millióért árulnak egy templomot Mezőlakon

Akik szeretnének egy több mint 120 négyzetméteres házat venni milliósnál alacsonyabb négyzetméter-áron, és/vagy gyerekkoruk óta arról ábrándoztak, hogy egyszer egy régi templomban lakhassanak, azoknak a Blikk megtalálta az ország legjobb ingatlanhirdetését.

Mezőlakon ugyanis mindössze 11 millió forintért eladó a falu régi evangélikus temploma. Az épület 122 négyzetméter, tartozik hozzá egy külön épületként épült harangtorony és egy csaknem 1500 négyzetméteres telek. Mindezért pedig potom 11 millió forintot kér a vállalkozó, akinek a tulajdonában van az épület. Igaz, a szomszédok szerint ennek legalább a tízszeresét rá kellene költeni. Egyrészt azért, mert komoly felújításra, no meg átalakításra szorul, már ha valaki nem istentiszteletet tartani, hanem lakni szeretne benne. Másrészt pedig mert a templom tele van mindenféle kacattal, bútoroktól autóalkatrészeken át egy majdnem komplett dobfelszerelésig.

A Blikk riportja szerint évtizedekkel ezelőtt épült egy új templom a faluban, azóta oda jár a helyi evangélikus közösség, ezután pedig 2009-ben egy vállalkozó vette meg az 1920-as években épült templomot. Neki "nagy tervei" voltak az épülettel, de ezeket elengedte. A vállalkozó azzal foglalkozott, hogy Svájcba és Ausztriába járt lomtalanításokra, hogy onnan mindenféle értékes dolgokat hozzon el. Ez az üzlet már nem megy olyan jól, mint rég, így nem jutott pénz a felújításra, a templom viszont megtelt a lomtalanításról elhozott kacatokkal. Ezeket az új tulajdonosnak kell majd elszállíttatnia.

Mezőlak amúgy a megjelent hírek alapján a Fargo magyar változatának helyszíne is lehetne. Az eladó templom előtt ugyanis a falu azzal került be a sajtóba, hogy pár évvel ezelőtt egy autós, aki kereket cserélni állt meg a falu határában, az árokban talált egy emberi lábat. Később 60 méterrel arrébb, a nádasban megtalálták a lábhoz tartozó holttestet is.