Nyom nélkül eltűnt 50 millió forintnyi euró a vízilabdaszövetségtől

"A Magyar Vízilabda Szövetség Elnöksége 11 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással megerősítette a spliti Európa-bajnokságon versenyző magyar válogatottak szállásköltségnek 70%-nak újrautalását." (kiemelés: MG)

Ez a hevenyészett szövegezésű, augusztus 25-i keltezésű határozat az egyetlen információ a Magyar Vízilabda Szövetség (MVLSZ) honlapján arról, hogy a szervezetet a nyáron valakik több tízmillió forintra húzták le. A történteket annak ellenére sikerült elhallgatni, hogy az elnökség egyhangúlag döntött a hiányzó pénz pótlásáról, a szervezet pedig a rendőrséghez fordult: a BRFK a 444 kérdésére megerősítette, hogy a XIII. kerületi kapitányság a vízilabda szövetség feljelentése alapján csalás megalapozott gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen nyomoz.

Vári Attila Kövér László és Szabó Tünde sportállamtitkár között a budapesti vízilabda Európa-bajnokság férfi tornájának döntõjén a Duna Arénában 2020. január 26-án. Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

Eltűnt tehát egy csomó pénz, a zömmel közpénzből működő sportszövetség feljelentést tett, ám a nyilvánosságot erről elfelejtették tájékoztatni, és csak kerülő úton, a rendőrségtől sikerült megerősíteni, hogy tényleg bűncselekmény történt. Pár héttel később, október 14-én viszont váratlanul lemondott a szövetség elnöke, Vári Attila, de ahogy a történtek pontos részleteit, azt is csak gyanítani lehet, hogy a távozása összefügg a történtekkel.

Vári lemondásának hátterét boncolgató anyagában egyedül a Telex említette, hogy az augusztus-szeptemberi spliti EB szervezőbizottsága nem kapta meg a MVLSZ-től a szállásköltség 70 százalékát, kétszer mintegy 60 ezer eurót (akkori árfolyamon összesen kb. 50 millió forintot), ezért azt újra el kellett utalni. A lap arról írt, hogy a pénz a horvát szövetség által megadott helyett egy hongkongi bankszámlán kötött ki.

Több, az ügy egyes részleteivel tisztában lévő informátorral folytatott beszélgetés alapján nagy vonalaiban sikerült rekonstruálni, hogy mi az a történet, amit a vízilabda szövetség operatív vezetése az elnökség elé tárt. Az elkövetők kiléte és a pénz sorsa ismeretlen, és az ügy mostani fázisában még azt se lehet tudni, hogy az elnökségnek előadott narratívát megerősíti-e majd a most zajló nyomozás.

A történet lényege az, hogy

ismeretlen tettesek bejutottak a MVLSZ emailes levelezésébe, és az ügymenetet meg a kommunikációs mintázatot kiismerve egy jól időzített, autentikusnak tűnő utasítással eltérítettek egy pénzátutalást.

Ez - ha valóban így történt, és valaki nem csupán ennek látszatát próbálja kelteni - a Business Email Compromise nevű csalástípusra emlékeztet, mellyel nagyvállalatok utasítási rendjének réseit kihasználva sikerült néha nagyobb összegű utalásokat eltéríteni.

Az elkövetők magukat az EB horvátországi szervezőbizottsága képviselőjének kiadva nem sokkal a bajnokság előtt emailben közölték a magyarokkal, hogy a szervezet bankszámlaszáma megváltozott, és a már kifizetett 30 százalékos előlegen felüli 120 ezer euró körüli összeget az MVLSZ-nek az új számlára kell utalnia. A forrásaink verzióiban itt van némi bizonytalanság: van, aki úgy tudja, hogy az összeget az MVLSZ két részletben utalta el, és olyan is, aki csak egy összegről tud.

A szövetség vezetésének nem volt gyanús az eset, nem hívták fel a szervezőket, és a megadott számlaszámot sem ellenőrizték, ahogy azt sem, hogy kaptak-e visszaigazolást az utalás beérkezéséről a horvát szervezőktől. A pénz a csalók által megadott (egyes információk szerint hongkongi, mások szerint malajziai) számlán landolt, majd nyoma veszett. Amikor a női pólósok versenyéig már csak napok voltak hátra, a horvátok jelezték, hogy gond van a szállásköltséggel: ekkor derült ki, hogy mi történt.

A szövetség állítólag belső vizsgálatot indított, bár ennek szintén semmi jele nincs a honlapján. Az utódja megválasztásáig hivatalban maradó Vári Attila nem válaszolt a Telex kérdésére, hogy a vizsgálat hogy áll. Csak annyit közölt, hogy tévesek a lap információi, mert a két válogatott szállása biztosítva volt, és az MVLSZ időben fizetett.

Szerettük volna megtudni, hogy

ha minden valóban rendben volt, akkor miért kellett újra elutalni a pénz 70 százalékát és miért fordult a rendőrséghez a szövetség, de sem a szövetség, sem Vári Attila nem reagált a megkeresésre, ahogy az elnökség megkeresett tagjai sem.

Nyitrai Zsolt kiemelt társadalmi ügyekért felelõs miniszterelnöki biztos (j) és Vári Attila, a Magyar Vízilabda Szövetség elnöke a Hajrá, Magyarok! címû sportkiadvány bemutatóján a Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszodában 2022. június 16-án. Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

Az eltűnt pénzre a vízilabdázók valószínűleg keresztet vethetnek. A kérdés ilyenkor inkább az, hogy a szövetségből benne volt-e valaki a csalásban, vagy csak minden érintett roppant naiv volt. Forrásaink úgy tudják, az utalást az elnöknek kellett engedélyeznie, többségük ugyanakkor nem feltételezi, hogy neki magának köze lett volna a csaláshoz. A súlyos tízmilliók gondatlan elszórása azonban megkerülhetetlen felelősségi kérdéseket vet fel, ha pedig a pénzt a csalóknak, ahogy hírlik, tényleg több részletben, nagyobb időkülönbséggel utalták el anélkül, hogy az MVLSZ részéről ezt bárki tudatosan segítette volna, az már a parodisztikus hülyeség kategóriájába tartozik.

Vári Attila kétszeres olimpiai bajnok és világbajnok vízilabdázó Kemény Dénes 2018-as lemondása óta vezeti a Magyar Vízilabda Szövetséget. Politikai mentoraként Bánki Eriket, a Fidesz frakcióvezető-helyettesét, a parlament gazdasági bizottságának elnökét szokták emlegetni (akinek a testvérével közös cége is van). Bánki segítette hozzá első komoly posztjához, a(z akkor már fideszes vezetésű) pécsi önkormányzat sportcégének, a Pécsi Sport Nonprofit (PSN) Zrt-nek a vezérigazgatói székéhez. Vári pár hónappal később a humántárca sportügyi szakmai tanácsadója is lett, 2018-2019 között pedig a Miniszterelnöki Kabinetiroda szakértője volt.

Villámkarrierje azonban megtört: 2019 őszén a Fidesz jelöltjeként indult Pécs polgármesteri székéért, ám kikapott, és veresége után, decemberben a pécsi önkormányzati sportcégtől is távozni kényszerült. Ezidőtájt cserélték ki a PSN Zrt több számítógépének merevlemezét is, és a teljes céges levelezés is eltűnt, ami miatt Vári Attila ellen jelenleg is magánvádas büntetőeljárás zajlik.

Valószínűleg jó politikai kapcsolatai is közrejátszhattak abban, hogy első reakciójaként a Telexnek Vári nem az utalásügyről beszélt, hanem azt fejtegette, mennyire jó emberi és szakmai kapcsolat fűzi Schmidt Ádám sportállamtitkárhoz. Váratlan távozását pedig közleményében úgy indokolta, hogy az a Euronews szerzőjét a Rendőrakadémia-filmek komolyságára emlékeztette: