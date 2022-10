Kibertámadás érte Lengyelország és Szlovákia parlamentjét

Kibertámadás érte a varsói és a pozsonyi parlamentet - jelentették be helyi illetékesek. A lengyel szenátus egyik szóvivője arról számolt be, hogy a támadást több irányból hajtották végre, köztük Oroszországból is. A szóvivő szerint

a kibertámadás összefüggésben állhat azzal, hogy a varsói felsőház szerdán megszavazta azt a határozatot, amely terrorista rezsimmé nyilvánította az orosz kormányt.

Grendel Gábor, a szlovák parlament alelnöke úgy nyilatkozott, hogy a törvényhozás teljes számítógépes hálózata megbénult, és a szavazórendszert is érintette a kibertámadás, ezért a tervezett szavazásokat is el kellett halasztani és a parlament ülését berekesztették. (MTI)