Szijjártó az összeesküvés-elméleteket terjesztő amerikai tévének: Ha Trump nyert volna, nem tört volna ki az orosz-ukrán háború

12 perces interjút adott Szijjártó Péter magyar külügyminiszter az One America News Network (OANN) nevű tévécsatornának, a beszélgetés vasárnap került ki Szijjártó oldalára.

Az OANN egy kevésbé híres amerikai csatorna, ami amellett, hogy Donald Trump elkötelezett támogatójának számít, számos szélsőjobboldali, összeesküvés-elméletekben utazó amerikai figurának adott már teret. A Wikipedéián bőven lehet találni példákat, mondjuk hogy a csatornán azt állították, hogy Kaliforniában betiltani készülnek a Bibliát, vagy hogy Soros György 14 évesen együttműködött volna a nácikkal. A New York Times pár évvel ezelőtti cikke megjegyezte azt is, hogy az OANN-nak még az amerikai jobboldal ilyesmire nyitott részén is alig akadt nézője vagy olvasója, de Trump előszeretettel hangosította fel a dolgokat, amiket ott hallott. Trump azután kezdte el reklámozni látványosan az OANN-t, hogy a Fox News-szal a viszonya rosszabbra fordult.

A magyar külügyminiszter, aki amerikai útja során már a szöszökkel is komoly csatát vívott, valamiért úgy érezte, el kell látogatnia a csatorna stúdiójába. Az MTI leirata szerint Szijjártó többek között arról beszélt a tévének, hogy

Magyarország már egymillió menekültet fogadott Ukrajnából, és a menekültek egy része továbbment, de sokan közülük Magyarországon maradtak

legutóbb ő volt az egyetlen, aki az EU 27 külügyminiszterének találkozóján, aki a béke szót használta

elmondta, hogy nagyon határozottan elítélik a háborút, de mi a szomszédban vagyunk, és ezért máshogy fest a helyzet, mint Washingtonból,

kitért arra is, a magyarokat például mindig támadják és kritizálják, mert még mindig tartják a kapcsolatot az oroszokkal. "Nos, mi azért beszélünk az oroszokkal, mert Oroszország a valóság. Oroszország a valóság marad, függetlenül attól, hogy ez a háború hogyan végződik majd. Ha elvágjuk a kommunikációs vonalakat, akkor gyakorlatilag feladjuk a béke reményét"

szidta az uniós szankciós politikát, ami szerinte teljes kudarc

Majd rátért arra, hogy van egy sejtésük, amit nem tud bizonyítani, de ha az amerikai elnökválasztás 2020-ban másképp alakult volna, akkor ez a háború talán nem tört volna ki. Ha Nyugaton is vannak vagy lesznek erős vezetők, akik tudnak beszélni az orosz elnökkel a háború befejezéséről és a békéről, akkor az sokkal jobb helyzetet jelentene a mostanihoz képest.

"Ha Donald Trump megnyerte volna a választásokat 2020 novemberében, akkor szerintem a háború nem tört volna ki "- mondta Szijjártó Péter.

A végefelé kitért még arra is, hogy lényegében Magyarország az egyetlen NATO-tagállam és azon kevés európai országok egyike, amelyek úgy döntöttek, hogy nem szállítanak fegyvereket, illetve Magyarország az egyetlen uniós tagállam, amely nem vesz részt az EU által az ukrán csapatoknak felajánlott képzési programban.

„Ez azért van, mert valakinek képesnek kell lennie arra is, hogy a béke hangján szóljon: ha nincs ilyen szereplő, akkor sokkal bonyolultabb lenne a valós béketárgyalásokhoz eljutni” - mondta el Szijjártó.

Kitért arra is, hamarosan lesz egy G20-csúcstalálkozó, és lehetőség van arra, hogy az orosz és az amerikai elnök is személyesen ott legyen. Ha ott lesznek, akkor nagyon bonyolult lenne mindkettőjük számára, hogy megmagyarázzák a világ nyilvánosságának: mégis miért nem találkoznak.