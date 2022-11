Felelősségről, károkról és politikai foglyokról szól az idei ENSZ-klímacsúcs

Egyiptom híres üdülőparadicsomában, Sarm es-Sejkben gyűltek össze idén a világ vezetői és diplomatái, hogy a fenyegető klímakatasztrófára próbáljanak együtt reagálni. Az ENSZ 27. klímacsúcsán (COP27) viszont nem azon van a hangsúly, hogy melyik ország milyen ígéreteket tesz a káros kibocsátás visszavágására, inkább azon, hogy az éghajlatváltozásért felelőssé tehető fejlett országok mennyi pénzzel hajlandók kompenzálni az annak katasztrofális hatásait már most megérző globális Dél országait, és mindezt milyen alapon hajlandók megtenni. Mindeközben az már szinte biztos, hogy az eddig tett kibocsátáscsökkentési vállalásokkal nem lehet elérni, hogy a globális éghajlat az ipari forradalom előtti szinthez képest csak 1,5 százalékkal melegedjen föl, vagyis hogy elkerüljük a legsötétebb forgatókönyveket.

Nem most mentik meg a világot

A globális klímapolitikai folyamatot csak a hírekből követők és az utcákon, iskolákban, sőt egyre inkább múzeumokban tüntető klímamozgalmárok minden ENSZ-klímacsúcstól azt várják, hogy előálljon egy olyan határozott és be is tartható tervvel, amivel el lehet kerülni a civilizációk és az ökoszisztémák összeomlásával fenyegető klímakatasztrófát. Bár ez az elvárás érthető és jogos is, az ENSZ által összefogott klímadiplomácia kicsit más ritmust követ, így az egymást követő COP találkozókon más és más témák kapnak hangsúlyt.

Az, hogy meg lehet-e még menteni a világot, vagyis hogy a párizsi klímaegyezményt aláíró országok hogy állnak a vállalásaik teljesítésével, és annak milyen hatása lesz a globális fölmelegedésre, nem az idei, hanem a 2023-as, Dubajban tartandó találkozó központi kérdése lesz. Addigra zárul le az ENSZ klímaügyi szervezete, a UNFCCC által koordinált „global stocktake”, vagyis a globális számvetés, amelynek pont az a lényege, hogy felmérje nemcsak azt, hogy az országok által eddig tett vállalásokkal elkerülhető-e a 1,5 foknál nagyobb fölmelegedés, de azt is, hogy ezeknek a „vállalt nemzeti hozzájárulásoknak”, vagy NDC-nek nevezett terveknek a végrehajtásával mi lett.

A Climate Action Tracker számításai szerint ha minden vállalás teljesül, akkor is 2,7 fokkal melegszik föl a Föld éghajlata Grafika: Climate Action Tracker

A nemzeti vállalások a mostani tárgyalásokon is előkerülnek, hiszen már a tavalyi, Glasgow-ban tartott kímatárgyalások után azt számolta több erre szakosodott szervezet, hogy az addig beérkezett 162 NDC-vel akkor is 1,8-2,5 fokos fölmelegedésre lehet számítani, ha a tervek időben és maradéktalanul teljesülnek. Amire nyilván kicsi az esély. Az idei konferencia előtt, október végén az ENSZ kiadta a saját számítását az eddigi vállalások várható hatásáról, és ezzel a pesszimistább előrejelzők mellé állt:



a világszervezet becslése szerint az eddigi tervek teljesítésével sem ússzuk meg a 2,5 fokos, igazán katasztrofális felmelegedést. Már a tavalyi klímacsúcs záródokumentuma is arra szólította föl a részt vevő országokat, hogy a következő találkozóig álljanak elő újabb, nagyobb kibocsátáscsökkentést jelentő tervekkel. Az októberi jelentés megjelenése után Simon Stiell, a UNFCCC főtitkára azt mondta, az országoknak nemcsak újabb tervekkel kell előállniuk, de a következő 8 évben azokat teljesíteniük is kell, hogy még legyen bármi reményünk a „csak” 1,5 fokos fölmelegedésre.

A Sarm es-Sejkben tartott találkozó előtt mindössze 24 ország állt elő ambiciózusabb tervekkel, köztük a szénexportja miatt nagy szennyezőnek számító Ausztrália, Nagy-Britannia és az idei házigazda Egyiptom. A tárgyalások alatt is voltak már fontos bejelentések, például hogy Izrael, Libanon és Irak kormányai megállapodtak, hogy együtt veszik föl a harcot a klímaváltozással a régiójukban. Ennél konkrétabb vállalást még nem tettek, de már az együttműködés is nagy szó, hiszen a három ország között hivatalosan nincs diplomáciai kapcsolat, sőt Izrael és Libanon papíron még mindig háborúban áll egymással.

A norvég állami olajvállalat, az Equinor pedig azt jelentette be, hogy elhalasztja a világ legészakibb tengeri olajmezejének feltárását. A cég hivatalosan a globális infláció miatt megnövekedett költségekre hivatkozva tesz le a Wisting projekt névre hallgató, közel 9 milliárd dollárosra tervezett beruházásról, de ettől függetlenül a klímacsúcs résztvevői üdvözölték, hogy legalább az innen származó olaj nem növeli majd a globális hőmérsékletet.

Ki fizessen kinek, és miért?

Lehoczky Annamária klímaváltozás-szakértő, a Másfélfok állandó szerzője és a COP27 egyik résztvevője a 444-nek elmondta, a mostani klímatárgyalások legfontosabb kérdése a felmelegedés mérséklésén, vagyis a kibocsátáscsökkentési terveken kívül az alkalmazkodás és a károk és veszteségek témaköre. Konkrétan az, hogy a fejlett országok mekkora anyagi támogatást hajlandók adni a fejlődőknek ahhoz, hogy egyrészt olyan fejlesztéseket hajtsanak végre, amelyektől ellenállóbbak lesznek a klímaváltozás elkerülhetetlen hatásaival szemben, és hogy helyre tudják állítani a károkat, amiket a felmelegedés már most okoz. Ezek a károk jelentősek, elég csak az India és Banglades városait hetekre elárasztó viharokra, vagy az Afrikában tapasztalt szárazság okozta károkra gondolni.

Monszun árasztotta el Bangalore városát Indiában idén szeptemberben Fotó: CHETAN SHIVAKUMAR/The Times of India via AFP

A globális Délen elhelyezkedő szegényebb országok már az első klímatárgyalások óta hajtogatják: az lenne az igazságos, ha a fejlett Észak kompenzációt fizetne, mert az ipari forradalom óta szennyezi a Föld atmoszféráját, elképesztően meggazdagodva, miközben ennek a Dél látja a nagyon komoly anyagi, kulturális és emberáldozatokkal járó kárát. Egy évtizede még a fejlett országok „klímaadósságáról” beszéltek a fejlődők képviselői, vagyis hogy tartoznak a szegényebb országoknak azzal, hogy előre „elhasználták” a globális atmoszférát. A történelmi távlatban valóban a legtöbb szennyezésért felelős fejlett országok persze hallani sem akartak arról, hogy bármivel is tartoznának bárkinek, ezért lesöpörték az ilyen próbálkozásokat az asztalról. Elsősorban azért, nehogy bármi jogalapot teremtsenek arra, hogy a fejlődő országok konkrét kártérítési perekkel állhassanak elő.

Lehoczky szerint a fejlődő országok stratégiát váltottak, jogi nyelvezetű követelések helyett morális kötelezettségekről beszélnek, a fejlett országok morális felelősségéről és a szolidaritás szükségességéről. Ez már alkalmas lehet arra, hogy a károk és veszteségek megtérítésének valamilyen gyakorlati formájáról tárgyalni lehessen.

Az egyiptomi klímatárgyalás az első, ahol ez a téma hivatalosan is napirendre került. Hogy miről zajlanak a viták a COP27 végéig, ahhoz érdemes elkülönítenünk két dolgot: az alkalmazkodásra, a károk helyreállítására és a veszteségek kárpótlására kért/követelt pénzt. Arról már a 2015-ös párizsi klímacsúcson megállapodtak a résztvevők, hogy létrehoznak egy évi 100 milliárd dolláros alapot, amelyen keresztül a fejlett országok segíteni tudják a fejlődők alkalmazkodását és a kibocsátásaik csökkentését célzó projekteket. Ezt az alapot 2020-ban kellett volna létrehozni, ám azóta sem sikerült egy fillért sem befizetnie egyik országnak sem. Már a tavalyi klímacsúcsnak is kiemelt témája volt, hogy ezt az ígéretet a fejlett országok nem tarották be, miközben valószínűleg az összeg nem is lenne elegendő arra, hogy érdemi segítséget nyújtsanak.

Kártérítést követelő tüntetők Fotó: AHMAD GHARABLI/AFP

A fejlődők most azt szeretnék elérni, hogy ezen az alkalmazkodási alapon felül hozzanak létre egy kifejezetten kártérítésre szolgáló pénzalapot. Hogy mi a különbség a kettő között? Alkalmazkodási projekt lehet például, ha egy kis szigetállam védőfalat akar építeni a partjai mentén, ezzel lassítva, hogy az emelkedő tengervíz elnyelje a szigetet. Ilyen beruházásokat finanszírozna a már beígért, de még létre nem hozott alap. Ha viszont a tenger már elönt egy parti települést, azzal megrongálja a helyi infrastruktúrát, elüldözve a helyi lakosokat az otthonaikból, és a közösség kultúrájában fontos helyeket rongálva meg, a helyreállítás, újraépítés vagy adott esetben a lakosság elköltöztetés költségeit az adott államnak vagy közösségnek magának kell állnia. Minél több erőforrást emészt fel a kármentés, annál kevesebb jut az alkalmazkodásra vagy a felmelegedést csökkentő beruházásokra.

A vita nagyjából arról szól majd, hogy a fejlett országok hajlandók-e külön fizetni ilyen célokra, mennyit és milyen formában tudnák ezt eljuttatni a rászoruló államokhoz. Lehoczky szerint nincs nagy nyitottság az amerikai, európai, ausztrál és egyéb diplomaták részéről. A nyugati/északi/fejlett álláspont valami olyasmi, hogy már van egy nagy klímaváltozási alap, vagy lesz, amikor létrehozzuk, és beletesszük az évi 100 milliárd dollárt, abból kellene, hogy fussa a kármentésre is. A fejlődő országok viszont egy külön eszközt akarnak látni, erre dedikált pénzügyi támogatásokkal. Lehoczky Annamária úgy látja, az dönti el, hogy az egyiptomi COP-ról sikerként vagy kudarcként beszélhetünk, hogy ebben a kérdésben sikerül-e megállapodni.

Emberi jogok klímaváltozás idején

A mostani klímakonferencia nemcsak azzal ad témát a sajtónak, hogy mi történik a tárgyalásokon, hanem a helyszínnel is. Nem lehet ugyanis elmenni amellett, hogy a házigazda Egyiptom az emberi és a politikai jogokat elég erélyesen elnyomó, autoriter rezsim, különösen Abdel Fattah El-Sisi elnök hatalomra kerülése óta, ahol politikai foglyok senyvednek a börtönökben, miközben a világ vezetői a tengerparti luxushotelekben tárgyalnak.

Az egyiptomi elnök biciklizett egy kicsit a klímacsúcs kedvéért Fotó: -/AFP

Különösen sok szó esik a sajtóban Alaa Abd el-Fattah bebörtönzött aktivistáról, aki április óta éhségsztrájkkal tiltakozik a fogva tartása miatt, a COP27 előtt pedig bejelentette, hogy a klímatárgyalások első napjától fogva vizet sem lesz hajlandó magához venni. Az állapota azóta kritikus, az egyiptomi hatóságok pedig bejelentették, hogy „orvosi intervenciót” hajtanak végre a rabon, vagyis erővel, az akarata ellenére táplálják és rehidratálják, ami egyfajta kínzásként is felfogható. A brit és egyiptomi állampolgársággal is bíró el-Fattah „álhrek terjesztése” miatt került börtönbe egy évvel ezelőtt, vagyis azért, mert a kormányerők által végrehajtott kínzásokról posztolt a közösségi médiában.

A klímatárgyalásokra érkező civilek el-Fattah és a többi, bebörtönzött aktivista mellett is tüntettek Sarm es-Sejkben.

If only @alaa could see @variables. ‘There can be no climate justice without human rights.’ Everyone in white in solidarity with Egyptian political prisoners. #COP27 #FreeAlaa pic.twitter.com/qSqnsfBLei — Khalid Abdalla (@khalidabdalla) November 10, 2022





A tüntető civilek is megtapasztalták az egyiptomi rendőrállamot. A klímacsúcsokat mindig rengeteg aktivista követi a helyszínről, akik akciókkal és saját szervezésű eseményekkel próbálnak hatni a tárgyaló politikusokra. A Guardiannek több aktivista is azt mondta, Egyiptomban folyamatosan megfigyelik őket, egyenruhás és civil rendőrök és biztonságiak is folyamatosan körülöttük legyeskednek, és ha csak elhangzik az aktivizmus vagy tüntetés kifejezés, rögtön közelebb húzódik egy „takarító” vagy „technikus”, alig leplezve magát. Még a külföldi kormánydelegációk strandjait is folyamatosan megfigyelés alatt tartják. A beszámolók szerint tehát kifejezetten fenyegető és barátságtalan atmoszférában zajlik a klímacsúcs.