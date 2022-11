Zsidózással, buzizással és Zámbó Jimmyvel tör be a streaming piacra az RTL

„Kurva anyádat te büdös zsidó” – hangzik el rögtön a második jelenet végén az RTL új sorozatában, A nagy fehér főnökben, de a Zámbó Jimmy életéről szóló sorozatban is viszonylag sűrűn hallunk masszív kurvaanyázásokat, ami az eddigi RTL-es sorozatokban kevésbé fordult elő. A nagy lazulást annak köszönhetjük, hogy ezeket most nem a tévében, hanem az RTL+ néven induló streamingoldalon lehet majd nézni.

A két sorozat első részeit mutatta be pénteken az RTL egy szupertitkosnak mondott sajtóvetítésen, ahol bár láthattuk végre Olasz Renátót hosszú, göndör parókában, és az is gyorsan kiderült, hogy Lengyel Tamás viszonylag könnyen hozza az egyszeri alkoholista és rasszista kommentelő karakterét, az továbbra is szupertitkos információ maradt, hogy mégis mikor indul el az RTL+.

Ebédel a Zámbó család A király című sorozatban Fotó: RTL

A Zámbó Jimmyről szóló sorozatban az RTL programigazgatója, Kolosi Péter szerint négy-öt éves munka van, és a csatorna most ezzel és a másik sorozat tömény zsidózásával, buzizásával és cigányozásával próbál betörni a streaming piacra.

Mert a nagy fehér főnök egy a rasszizmust, transzneműséget és a Magyarországon mindenhol előforduló tömény gyűlölködést boncolgató sorozat, ami első ránézésre kicsit hasonlít a Mi kis falunkra. A különbség csak annyi, hogy ez annál egy szinttel feljebb van, de a poén itt is az, hogy proli munkásembert játszó színészek isznak a kocsmában, vagy hogy eltörik a vécécsésze egy túlsúlyos ember alatt. Ebbe a környezetbe rakták bele azt a sztorit, hogy a Lengyel Tamás által alakított rasszista és homofób Nándit meghívják az Anikó Show-ba, hogy ott egy Brigitta nevű nő közölje vele: „Én vagyok az öcséd, Ottó.” És hogy mindenki érezze, az RTL+ tényleg nagyon más, és ez nem egy főműsoridős kereskedelmi csatornás tévésorozat, ezután az alábbi párbeszéd hangzik el:

„A húgod vagyok.”

„Faszt vagy a húgom. Mi a fasznak rángattál ide. Te beteg állat. A helyedben inkább elbújnék egy kibaszott lukban. Te köcsög bazdmeg.”

A főszereplő ezután behúz egyet a transznemű testvérének, miközben azt üvölti: „megöllek”, ami után az is elhangzik, hogy „a megyébe ne tedd be többet a lábad te mutáns” és „köcsög hímringyó”.

Fotó: RTL

Szóval nagyon röviden ez a sztorija A nagy fehér főnöknek, aminek címe egy indiános utalás akar lenni – ez már az első jelenetből is kiderül, illetve később egy gyerekkori indiánjelmezes fotóból. Gyakorlatilag csináltak egy sorozatot a mónikashows szereplők háttértörténeteiből, hogy elfogadásra tanítsák az egyszeri nézőt, de ahhoz, hogy ez el is jusson a célközönséghez, elő kell fizetniük egy streamingplatformra.

Fotó: RTL

Az egyébként cseh sorozat alapján készült sorozatban Lengyel Tamáson kívül Rujder Vivien és Farkas Franciska is játszik, akinek karaktere a további részek előzetesei alapján gyanús, hogy összejön majd az őt korábban rasszista megjegyzésekkel dobáló Lengyel Tamás karakterével. (Meglepetés!) Vagyis az alapsztori mellett kapunk egy a Becsúszó szerelem című, 2020-as film történetéhez hasonló szálat is. Egyébként a Becsúszó szerelemben főszerepet játszó Ötvös András is játszik A nagy fehér főnökben, sőt a Zámbó Jimmy-sorozatban is, de ez már tényleg mellékes.

A két sorozat stáblistájában más átfedést viszont meglepő módon nem találtam, leszámítva azt, hogy mindkét sorozat úgynevezett showrunnere Herman Pierre, aki a nagyon titkos sajtóvetítésen inkább A király című sorozatról áradozott és arról, hogy annak köszönhetően milyen csodálatos kapcsolatokat szerzett.

Jelenet A király című sorozatból Fotó: RTL

A Zámbó Jimmy életéről szóló sorozat forgatókönyvírója Zomborácz Virág, rendezője pedig Kovács Dániel, aki az Éjjel-nappal Budapesttel kezdte karrierjét az RTL-nél. A fiatal Zámbó Jimmyt Olasz Renátó, az idősebbet meg természetesen Nagy Ervin alakítja benne, az énekes hangjáért pedig a szlovák-magyar Peter Šrámek felelős, aki a TV2-n tűnt fel évekkel ezelőtt az egyik éneklős tehetségkutatóban. A bulvársajtóban Edit asszonynak nevezett második feleség fiatal kiadását Staub Viktória, idősebb verzióját pedig már Schell Judit játssza, de szerepel a sorozatban Péterfy Bori, Rainer-Micsinyei Nóra és mivel Magyarországon készült magyar sorozatról van szó, Anger Zsolt és Thuróczy Szabolcs sem maradhatott ki. A királlyal az RTL célja látványosan az volt, hogy megcsinálja a saját presztizssorozatát a legtöbbet foglalkoztatott színészekkel, hogy nekik is legyen egy Aranyéletük, ehhez pedig találtak egy valós sztorit, valós szereplőkkel, amit fikciós elemekkel dúsítottak fel, mint a Netflfix Crownjában. Mert ahogy a brit királyi család esetében, úgy Zámbó Jimmynél is mindenki ismerni véli a történteket, de a részletekről valójában senki nem tud semmit, ezért azokat kitalálták. Pont annyira hihetően, hogy mostantól sokan meggyőződéssel higgyenek majd abban, hogy amit A királyban láttak, az úgy volt.

A fiatal Edit (Staub Viktória) és a fiatal Zámbó Jimmy (Olasz Renátó) A király című sorozatban Fotó: RTL

A történet – ami ide-oda ugrál az időben a hetvenes évek, a nyolcvanas évek és 2001 januárja között – azzal indul, hogy Zámbó Jimmy még Imreként dolgozik az Aranyeső espressóban, mint pohárleszedő, aztán megszerzi a kis piros könyvet, vagyis az engedélyt, hogy bárzongoristaként léphessen fel huszadrangú kocsmákban. Eközben találkozik Edittel, akivel egy zárszerelés közben borulnak egymásra a gangon, miközben az első felesége Zámbó Krisztiánnal terhes.

És körülbelül ennyivel le is tudták az első részt, aminek végén a parókás Nagy Ervin haldoklik a sebészek keze alatt a műtőasztalon. Vagyis történésben annyira nem volt dús, cserébe viszont a legtöbb fontos szereplővel találkoztunk, illetve az is segített az élményen, hogy a berendezésért és a díszletért felelős csapat tényleg kivételesen jó munkát végzett, tökéletesen hozták a nyolcvanas évek büdös kocsmáinak hangulatát.

Fotó: RTL

A sorozat legnagyobb erőssége egyébként egyértelműen a főcím lett a szereplők neonfényekkel továbbgiccsesített szentképekbe oltott fotóival, még úgy is, hogy van ettől egy kis Az ifjú pápa utánérzése az embernek. De a főcímen túl is meglepően nézhető lett a sorozat, annak ellenére is, hogy a rengeteg zenés betét miatt talán tényleg túl sokszor olyan, mintha musicalt néznénk.

Hogy a nagyközönség mikor láthatja az első részt, az továbbra is rejtély, de az RTL várhatóan nagyon hangos, színes és szagos kampányt fog köré építeni, szóval valószínűleg az sem marad majd le róla, akit totálisan hidegen hagy Zámbó Jimmy története.