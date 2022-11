Gyakran van baj a Dunai Finomítóval

A MOL indoklása szerint például azért állítja le a kis benzinkutak számára a hatósági áras benzin- és gázolaj-szállításokat a jövő héttől, mert

Tehát megint visszaesett a gyártás mennyisége a százhalombattai finomítóban.

Piaci forrásokból úgy értesültünk, hogy a "karbantartási feladatok merültek fel" igazából akár egy csőtörést vagy egyéb műszaki hibát is jelenthet. Az oljatársaságtól pedig azt az információt kaptuk, hogy a környéken hallható hanghatás nem robbanástól vagy tűzesettől származott, hanem biztonsági riasztás történt.

Mostanában úgy tűnhet, hogy a szokásosnál mintha gyakrabban akadna probléma a Dunai Finomítónál. Június közepén írtuk meg, hogy kisebb tűz ütött ki a százhalombattai Dunai Finomító atmoszférikus és vákuumdesztillációs-2 (AV-2) üzemében, ezért az üzem leállt, ez pedig visszavetette a Mol kőolaj-feldolgozó képességét mintegy napi 8 ezer tonnával. Nem túl gyakran van olyan tűz a Dunai Finomítóban, amiről a nyilvánosságot is tájékoztatják. Amióta internet létezik Magyarországon, azóta valószínűleg ez az első ilyen eset, mert korábbi tűzről szóló hírnek nincs nyoma a világhálón.

Július végén pedig tervezett karbantartás kezdődött, amit tavaszról halasztottak el, nem kis részben azért, hogy ki tudják szolgálni a hatósági benzinár bevezetése miatt is megugrott üzemanyagigényeket. A munkálatok elvileg két hónapig tartottak, az ígéretek szerint leghamarabb szeptemberben indulhatott újra a termelés a finomítóban, és még akkor sem az eredeti mértékben. Teljes kapacitásra leghamarabb október végén lehetett számítani.

A tervezett leállás miatt pedig a kormány úgy döntött, hogy felszabadítja a hazai kőolajtermék-tartalék mintegy negyedét. A 480 forintos hatósági árat pedig csak a magántulajdonú gépjárművekre, taxikra, mezőgazdasági erőgépekre tartják fent.

A MOL szeptember közepén jelentette be, hogy ismét teljes kapacitással gyártják az üzemanyagot Százhalombattán. Jelezték: az őszi karbantartás második fázisa október 9-én indul, ennek során további üzemek tervezett nagyjavítását végzik el a szakemberek. A munkálatok befejezése november első harmadára várható.

Itt tartunk most időben, de újra karbantartási feladatok merültek fel, így megint ismeretlen mértékben csökkent a gyártási kapacitás. Ennek lehet a következménye, hogy nem szállítanak a kis benzinkutaknak, valamint egy új korlátozás szerint a MOL-kutakon ezentúl a gyorstöltő oszlopokon a tankolási limit 100 liter/tranzakció lesz. A gyorstöltő oszlopokat például a kamionok használják, ezért a 100 literes limit hatalmas problémát jelent.

Számunkra Magyarország működése és ellátásbiztonsága a legfontosabb, ezért felelős vállalatként átmeneti korlátozásokat vezetünk be, hogy továbbra is el tudjuk látni az autósokat. Az üzemanyag iránti kereslet továbbra is kimagasló, így – annak érdekében, hogy az ország minden pontján tudjunk üzemanyagot biztosítani – átmenetileg felfüggesztettük bizonyos kis kutak, a viszonteladó ügyfeleink egy részének kiszolgálását