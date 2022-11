Gaslighting főműsoridőben: Kerényi Miklós Gábor az ATV-ben magyarázza ki magát a zaklatásos vádakból

„Öt éve indult a metoo-kampány, az áldozatoknak lett hangjuk, az elkövetőknek lett arcuk. Néhány, különböző súlyú és következményű ügy nálunk is feltűnést keltett ugyan, de kétséges, végül mire jutott vele a társadalom. Akiknek a neve viszont szóba került, ők kétségkívül megbélyegzettek lettek. Egy közülük bátran áll a nyilvánosság elé, kétségkívül kockázatot vállalva. Ő a ma esti vendégem: Kerényi Miklós Gábor!”

Így vezette fel péntek esti, Húzós című ATV-s beszélgetős műsorát Rónai Egon. A vendég az a Kerényi Miklós Gábor, akit 2017-ben erőszakkal és zaklatással vádolt több olyan színész is, akikkel az Operettszínház volt művészeti vezetője korábban együtt dolgozott. A „Keró” néven is ismert színházi rendezőnek így alkalma nyílt a tévében megmagyarázni „a saját narratíváját” a zaklatásokkal kapcsolatban egy férfi műsorvezetőnek, mindezt a #Metoo 5. évfordulójára.

A bemutatásban a szerkesztők már eleve „a hazai zenés színházi élet fenegyerekeként” hivatkoznak Kerényire, de a végén azt is hozzáteszik, hogy ő „az elmúlt negyedszázad egyik legsikeresebb musical-rendezője”. A műsor leírásában pedig még ez szerepel:

„Bűn, hiba vagy tévedés? Van-e beismerés ennyi idő után? Van-e, lehetséges-e visszatérés? Hol vannak a határok? Mennyire változik ez országonként és koronként? A metoo egy kampány volt, vagy elhozta a szemléletváltást is? És akit egyszer megbélyegeztek, annak megbocsát-e a színházi világ és a közönség?”

Rónai a felvezetésben felidézi, hogy a Vígszínház „két legendája”, Marton László és Eszenyi Enikő is a #Metoo miatt „volt kénytelen” távozni a színházból, és a mozgalom miatt „visszavonulásra kényszerült” Gothár Péter is. Majd egy rövid biográfia következik Kerényiről, főleg arról, milyen díjakat és elismeréseket kapott pályája során a rendező, és mennyi mindent tett le az asztalra.

Pszichológushoz is ment

A riport elején Kerényi aktualitásokról beszél, röviden elmondja, mennyire elfoglalt mostanában, majd hamar a zaklatásokra terelődik a szó. Szerinte, mivel sokaknál „kicsapta a biztosítékot, ahogy ő él”, két választása maradt: bujkál a sötétben, vagy „új biztosítékot csavar be”. Ő pedig az utóbbit választotta.

Majd gyorsan tisztázza, hogy ő semmilyen bűnt nem követett el, ugyanakkor felismerte, hogy a viselkedésével „sokakat megbánthatott”. És mivel „a színház egy robogó gyorsvonat”, abban a környezetben sok hibát elkövetett, amelyek miatt - hogy rendezni tudja magában -

pszichológushoz is kellett mennie, mert ezeket a konfliktusokat ő is nagyon megszenvedte. Rónai sem ezen a ponton, sem később nem kérdezi meg Kerényit, hogy az áldozatoktól egyenként is bocsánatot kért-e, vagy csak a sajtóban tette mindezt, arról viszont hosszasan értekeznek, hogy a hatalom megrészegíti-e az embert. Kerényi szerint „a hatalmi helyzet az hatalmi helyzet”, nehéz eldönteni, hogy valaki él vagy visszaél-e a hatalmával. Ő azt gondolta, él vele, a másik fél (utal itt Maros Ákosra, aki 2017-ben nyilvánosan mesélte el, hogyan bántalmazta őt Kerényi) pedig azt, hogy visszaél. Majd felteszi a nagy kérdést:

„Ki dönti el?” Ezután mindketten megállapítják, hogy a színház és a zene egy felfokozottabb világ, ahol csak úgy „zubognak az érzelmek”, teljesen más a testhez és az érintéshez való viszony, ezért sokkal több a konfliktus is. Kerényi pedig „sokkal komolyabban veszi” ezt a világot, mint mások - ezért van körülötte is „több konfliktus”.

Elismerte, hogy van alapja a vádaknak, felvette a pénzt és távozott

Maros Ákos egykori színész, táncművész és televíziós műsorvezető a #Metoo kirobbanása után arccal-névvel állt a nyilvánosság elé, hogy elmesélje, Kerényi 1994-ben Szegeden

büntetésből elverte a meztelen fenekét egy vállfával. Kerényi ekkor rendező volt, Maros pedig egy 18 éves pályakezdő.

Bár hivatalosan senki sem tett feljelentést, Lőrinczy György, az Operettszínház akkori igazgatója nem sokkal ezután megerősítette, hogy Maroson kívül más tanúk és áldozatok is jelentkeztek, és Kerényi is elismerte, hogy van alapja a vádaknak. Ezek alapján döntötte el a színház igazgatósága, hogy azonnali hatállyal kirúgja a rendezőt, aki végül nyolc havi fizetéssel távozott.

A műsorban a rendező többször is azt mondja, hogy az Operettszínház belső vizsgálata semmit sem tudott felmutatni ellene, és a felhozott vádakat valamiféle karaktergyilkosságnak állítja be. Szerinte kollégái egy bizonyos „közhangulat miatt” nem álltak ki mellette, a sok vele kapcsolatos történetükből „csak az egy rosszat mesélték el”, és sokan csak azért nem akarnak már együtt dolgozni vele, mert félnek, hogy mit fog szólni a sajtó. Ennek ellenére nagyon büszke rá, hogy jelenleg is nyolc színházban fut valamelyik darabja.

„A siker az ilyen”

A rendezőnek és a riporternek gyakorlatilag a műsor teljes ideje alatt sikerül gázlángolnia az áldozatokat és azokat, akik felszólaltak Kerényi bántalmazásai ellen.

A „gaslighting” a bántalmazásnak az a formája, amikor a bántalmazó úgy akar manipulálni, hogy kétségeket próbál ébreszteni a másikban.

A bántalmazottak pedig nem kaptak lehetőséget, hogy megszólaljanak a műsorban.

A riporter és a rendező kedélyesen elnevetgélnek azon, hogy Kerényi egyik kollégája pár hete azt mondta Rónainak, hogy a rendező ugyan mindig is elviselhetetlen volt,

de „héttől tízig igaza volt, és a színészt a taps mindenért kárpótolja”. Erre pedig már Rónai mondja, hogy szerinte a színész az előadás után már nem is emlékszik, hogy mi volt a próbán, mert hát

„a siker az ilyen”.

photo_camera Rónai Egon és Kerényi Miklós Gábor az ATV Húzós című műsorában

A közel egy órás beszélgetésnek egészen a 49. percéig kell várni, hogy először hangozzon el Kerényiről, hogy „lelkileg abuzáló” - természetesen akkor sem az ő szájából -, addig végig „ilyen típusú” történésekként, hibákként hivatkoznak a bántalmazásokra, amelyekkel a rendezőt vádolják, és amelyekre hivatkozva megvált tőle a munkahelye. Ennek ellenére Kerényi az adásban többször is hangsúlyozza, hogy ő semmilyen bűnt nem követett el, sőt, Rónai azon kérdésére, hogy bűnös és áldozat-e egyszerre (!), egyből rávágja, hogy

„bűnös nem vagyok”. Azt pedig, hogy az ártatlanságát kell bizonygatnia, egyenesen az inkvizícióhoz hasonlítja. „Valamikor az inkvizícióban volt az utoljára, hogy valakinek azt kell bizonyítania, hogy ő nem bűnös” - mondja.

A beszélgetés végére Kerényiről még megtudhatjuk, hogy habár a történtek hatására gyengébb kezű rendező nem lett, de „sokkal megértőbb” igen, és közösen megállapítják, hogy