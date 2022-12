Megfenyegette az EU a Twittert

Az Európai Unió figyelmeztette a Twittert, hogy ha nem tartja be a tartalom moderálására vonatkozó szigorú szabályokat, uniós tiltás várhat rá, írta szerdán a Financial Times.

A lap szerint Thierry Breton belső piacért felelős biztos egy videóhívásban közölte Muskkal, hogy a Twitternek tartania kell magát bizonyos szabályokhoz: például nem dönthet önkényesen a korábban kitiltott felhasználók visszaengedéséről (Donald Trump újraaktiválását Musk a saját profilján szavaztatta meg a felhasználókkal). Azt is mondta, hogy a platformon jövőre „átfogó, független auditot" fognak végezni. Breton korábban sürgette Muskot arra is, hogy tartsa be a gyűlöletbeszéddel és a dezinformációval kapcsolatos uniós szabályokat.

Musk érkezése felfordulást hozott a Twitternél, magas beosztású vezetőket rúgott ki, és többen felmondtak. Közben tömeges létszámleépítésbe kezdett a cégnél. (Reuters)