Kanye West: Bírom Hitlert

Úgy tűnik, valami végleg eltört Kanye Westben, aki elment a hírhedt trumpista, Alex Jones összeesküvés-elméleteket hirdető műsorába, az Infowarsba, és ezt csinálta:

A magát előbb Yeezynek, aztán Yének nevező amerikai rapper az arcát ezúttal is teljesen fekete maszk mögé rejtve a felvételen egy narancssárga hálóval és egy üveg Yoo-hoo csokoládés itallal Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnököt játszotta el, mondván, a Moszad izraeli hírszerző ügynökség el akarja vinni az amerikai rapper gyerekeit.

photo_camera Kanye West magas hangon csipogva játssza el Netanjahut egy narancssárga hálóval és egy üveg Yoo-hoo csokoládés itallal Forrás: Infowars

De ez semmi ahhoz képest, hogy a rapper nem sokkal az adás kezdete után dicsérni kezdte Adolf Hitlert. Kanye West azután kezdte dicsérni a náci diktátort, hogy Alex Jones megpróbálta védeni a rapper legutóbbi antiszemita kijelentéseit.

Alex Jones azt mondta: „Te nem vagy Hitler. Nem vagy náci.” Amire Kanye West azt mondta:

„Nos, én jó dolgokat látok Hitlerrel kapcsolatban. Minden embernek van értéke, amit letett az asztalra, különösen Hitlernek.”

Jones többször is megpróbálta elérni, hogy a rapper inkább ne támogassa Hitlert, de Kanye West – aki a múlt héten Donald Trump floridai klubjába magával vitt egy őrjöngő, holokauszttagadó, rasszista influenszert is – ragaszkodott ahhoz, hogy dicsérje a nácikat. „Ők is tettek jó dolgokat. Abba kell hagynunk a nácik állandó disselését” – mondta rapszakszóval az előadóművész.

West antiszemita megjegyzéseket is tett, Alex Jones pedig azt állította, hogy létezik „zsidó maffia”, és a zsidók irányítják Hollywoodot. West mellett most is ott volt Nick Fuentes, a fehér felsőbbrendűséget hirdető vezető, aki részt vett a hírhedt, 2017-es charlottesville-i gyűlésen.

Úgy tűnt, Alex Jonest is váratlanul érték Kanye West náci megjegyzései, és egy ponton megkérdőjelezte, hogy egyáltalán West van-e a maszk mögött. „Nem szeretem a nácikat” – mondta Jones, amire West azt mondta: „Bírom Hitlert.”

„Sok mindent szeretek Hitlerben. Egy csomó dolgot” – mondta Kanye West. (Daily Beast)