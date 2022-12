Varga Zoltán: Érkeztek olyan megkeresések, hogy fideszes politikusok kerüljenek a Nők Lapja címlapjára

„Az üzenet 20 százalékban nekem szól, 80 százalékban pedig a magyar elit minden tagjának. Ha nem vagy velünk, és kinyitod a szádat, akkor ilyen megtorlás következik."

Varga Zoltán, a Centrál Médiacsoport tulajdonosa mondta ezt a Politicónak arról, hogy a NAV novemberben gyanúsítottként hallgatta ki költségvetési csalási ügyben. Ügyvédje akkor arról beszélt, Varga Zoltán gyanúsítása „hiányos és a büntető jogszabályok téves értelmezésén alapul”.

A Politicónak azt mondta, az ügyben teljesen ártatlan, a kormányzati fellépés a független figurákkal szemben pedig új szintre lépett.

Elmondása szerint kapott olyan üzeneteket kormányközelből, amelyekkel a tulajdonában lévő 24.hu tartalmát akarták befolyásolni.

„Azt az üzenetet kaptuk, hogy bizonyos cikkeink nem jók, le kell venni őket. Azt válaszoltuk, nem tudjuk levenni ezeket” - mondta a Politicónak. Elmondása szerint még a Centrálhoz tartozó életmód-kiadványok miatt is éri nyomás, főleg a Nők Lapja miatt, ami a nagyvárosokon kívüli nők körében még mindig nagyon népszerű.

Varga szerint kaptak olyan megkereséseket, hogy Fidesz-politikusokat tegyenek a Nők Lapja címlapjára. „Ezt mindig visszautasítottuk, és vissza is fogjuk, mert a lapot a szerkesztők szerkesztik” - mondta.

Varga azok között van, akiket Pegasus kémszoftverrel is megfigyeltek. Korábban arról is beszélt, hogy két befektető is Orbánnak akarta megvenni a médiacégét.