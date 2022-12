A kormány egy, a szokásosnál is butább gazdasági döntésével kivégezheti a magyar cementipart

A teljes magyar cementipart bedöntheti, ezzel pedig a teljes magyar építőipart is rendkívül nehéz helyzetbe hozhatja a kormány egy ránézésre is értelmetlen rendeletével. Ehhez tán már az is elég volna, hogy a cement hatósági ára a termelési költségeket se fedezi, de a termelőknek egy 2021-es kormányrendelet szerint még kiegészítő bányajáradékot is kell fizetniük, amennyiben a 2019-es nettó árbevételük meghaladta a 3 milliárd forintot, írja a 24.hu.

A feltételek alapján jól behatárolható, hogy a kormány mely cégeket célozta intézkedésével: a három nagy magyar cementgyárat tulajdonló két külföldi céget, a váci és a beremendi cementgyárat tulajdonló, a német HedelbergCement és a Schwenk Zement közös tulajdonában levő Duna Dráva Cement Kft.-t és a királyegyházi cementgyár francia tulajdonosát, a Lafarge Cement Magyarország Kft.-t.

A szabályozás értelmében ha ezek a cégek a termelési költségeiket se fedező, vagyis eleve csak veszteséget termelő hatósági ár feletti áron értékesítik terméküket, akkor az árkülönbözetből származó bevételük 90 százalékát bányajáradékként havonta be kell fizetniük.

A szabályok az importcementre nem vonatkoznak, vagyis egyrészt nem érik el azt, hogy valóban olcsó legyen a cement a piacon, mivel a külföldi termelők azt bármennyiért adhatják. Az importra ezen felül még a cement szállítási költségei is rárakódnak, melyek szintén nagyon megugrottak az üzemanyag-árrobbanás miatt.

A két cementgyártó vállalat szerint a kivéreztetésük a lehető legrosszabb időpontban történik, mert éppen tőkét kéne felhalmozniuk a karbonsemleges gazdaságra történő átállás finanszírozásához - a cement előállítása rendkívül karbonintenzív, ez pedig most eleve komoly plusz terhet jelent, mert most kifejezetten drágák a széndioxid-kvóták.

Tehát kormány lényegében veszteséges vállalatokat sújt "extraprofitadóval", még ha azok veszteségességükből fakadóan nemhogy extra, de semmilyen profitot nem termelnek. A magyar cementipar összeomlásának pedig komoly tovagyűrűző hatása is lehet, hiszen cementből lesz a beton, beton nélkül meg nincs építőipar. A 24.hu cikke szerint ez még a kormány már ketyegő orosz hitelből finanszírozott presztízsberuházását, a paksi atomerőmű új blokkjainak építését is befolyásolhatja, mivel így ahhoz is külföldről kellhet majd beszerezni a cementet.