Tapssal, füttyögéssel, örömkönnyekkel ünnepelték az olaszok a hírhedt maffiafőnököt elfogó rendőröket

Hétfőn elfogták a Cosa Nostra egykori főnökét, Olaszország egyik leggyűlöltebb maffiózóját, Messina Denarót, becenevén Diabolikot. 1993 óta volt szökésben, és a világ legkeresettebb bűnözői között tartották számon.

A férfit akkor fogták el, amikor rákbetegsége miatt felülvizsgálatra ment egy palermói klinikára. Azóta sorra kerülnek elő a videók, melyeken látszik, micsoda érzelmi vihart okozott a sikeres elfogás nemcsak a helyiek, de az akcióban részt vevő rendőrök számára is. Denaro őrizetbe vétele után sírva ölelgették egymást, közben a bámészkodók füttyögtek, tapsoltak, valóságos népünnepély alakult ki az utcán. Az egyik ilyen felvételt a miniszterelnök, Giorgia Meloni is megosztotta. Tweetjében azt írta a videóhoz: „Egy szép nap egész Olaszország számára. A Nemzet büszke rátok.” Meloni egyébként el is utazott azonnal Palermóba, hogy személyesen is köszönetet mondjon az akció kitervelőinek és végrehajtóinak.

Nem csak a klinikánál ünnepeltek az emberek; a maffiózó szicíliai szülővárosában, a Trapani megyében fekvő Castelvetranóban flashmobot tartottak és pezsgőt bontottak.

Denaro elfogása szimbolikus jelentőségű, benne volt ugyanis a keze a két legendás ügyész, Giovanni Falcone és Paolo Borsellino 1992-es meggyilkolásában. Olaszországban most arról szól a közbeszéd, hogy ha van akarat, igenis le lehet számolni a maffiával.