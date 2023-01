Meghalt valaki egy sajóbábonyi üzemben

Halált okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt indult eljárás, miután csütörtökön munkavégzés közben meghalt egy sajóbábonyi üzem dolgozója.

A rendőrség nem osztott meg további részleteket, de a Borsod Online cikke szerint egy 39 éves férfiról van szó, aki „vélhetően olyan anyagot lélegzett be, amit nem lett volna szabad”.

Azt írják, ugyanebben az üzemben tavaly januárban is halálos baleset történt, akkor a munkavédelmi hatóság is vizsgálódott. Valószínűleg ez most is így lesz.