Robbanások voltak a zaporizzsjai atomerőmű közelében

Az orosz erők csütörtökön is támadták Ukrajnát. A rakétákból a zaporizzsjai atomerőmű közelébe is jutottak. A hírt megerősítette Rafael Grossi, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség vezetője is. Grossi ismét felszólította a feleket az erőmű körüli biztonsági övezet létrehozására.

Az oroszok visszautasítják, hogy veszélyben lenne az atomerőmű biztonsága.

Az oroszok március elején kezdték bombázni Európa legnagyobb atomerőművét, majd el is foglalták. (Guardian)