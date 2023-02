Össze sem hasonlítható a példaként hozott német akkugyár a tervezett gigantikus magyarral

Bár Papp László debreceni polgármester semmilyen „szennyezőanyagot, veszélyforrást nem látott” az elkészült németországi CATL akkumulátorgyárában, a Debreceni gyár már csak méretéből adódóan is több kockázatot jelenthet. Ráadásul

az akkumulátorgyártás rendkívül energiaigényes, és ezen a téren nem állunk túl jól,

az iparág rendkívül gyorsan fejlődik, a magyarok viszont egyáltalán nem vesznek részt a fejlesztésekben, alacsony a hozzáadott érték,

és előfordulhat, hogy az évtized végére a magyarországi gyártósorok jelentős részét át kell majd építeni,

továbbá Európa jelenleg azon dolgozik, hogy az akkumulátor-értéklánc legtöbb szereplője európai legyen, leépítve a keleti államoktól való függését.

Az utóbbi hetekben a kínai CATL Debrecen mellé tervezett akkumulátorgyárával szemben egyre hangosabbak a - nem csak lokális - tiltakozások. A botrányos közmeghallgatásokat követően ezren tüntettek Debrecen utcáin, és egyszerre három párt, a Mi Hazánk Mozgalom, az LMP és a Momentum akar népszavazást indítani a gyár megépítéséről.

A kormány láthatóan nem tervez elállni az általa 88 milliárd forinttal megtámogatott, nemzetgazdasági szempontból kiemeltnek nyilvánított beruházástól; az utóbbi években kifejezett célja az akkumulátorgyárak Magyarországra csábítása. Papp László Fideszes polgármesterként azért látogathatott az ugyancsak a CATL által épített német akkugyárba, hogy mutassa, a gyárral minden a legnagyobb rendben, egy lelket nem fog zavarni - és talán azért is, mert a január eleji közmeghallgatáson kénytelen volt beismerni, nem járt még akkumulátorgyárban. A helyi önkormányzat szórólapokkal is igyekszik oldani a feszültséget.

photo_camera Papp megtekint.

Lánczi Tamás korábbi államtitkár, politológus, az MTVA online igazgatóságának igazgatója a Kossuth rádióban a beruházás fontosságáról beszélt. Szerinte a tiltakozók a magyar nemzetgazdasági érdekekkel szemben, feltehetőleg külföldi érdekeket szolgálnak, mivel „aki akkumulátorgyárral rendelkezik, az tud nagy mennyiségben gyártani, így azé lesz a jövő”.

A két gyár, ahogy a két gazdaság összehasonlítása azonban sok szempontból sántít.

Arányok

A Németországban épült akkumulátorgyár nagyjából 70 hektárra épült, a debreceni ezzel szemben 221 hektár területet foglalna el. Egészen más arányokról van tehát szó a két gyár esetében. A magyar gyár a tervek szerint 7,34 milliárd eurót kóstál, azaz nagyjából 3000 milliárd forintot. Hasonlóan a gödi Samsung-gyárhoz, az infrastruktúra-fejlesztésbe a kormány is beszáll több mint 111 milliárd forinttal.

photo_camera Fotó: Mónus Márton/MTI/MTVA

A debreceni gyár 100 gigawattóra éves termelési kapacitással rendelkezik majd. Viszonyításképpen az 1,8 milliárd eurós türinigiai gyár kapacitása 14 gigawattóra (bár ez a jövőben még nőhet). 100 gigawattórás kapacitásával a magyar CATL Európa egyik legnagyobb gigagyára lehetne. Egy elektromos autóba nagyjából 40-80 kilowattórás akkumulátor kerül típusonként változóan, ami a német gyár esetében körülbelül évi 350 ezer, míg a magyar gyárnál közel másfél millió járműre elegendő akkut jelent. Ezzel Magyarország közel megduplázná kapacitásait, és Németországot leszámítva Európán belül mindenkit leelőzne akkumulátorgyártásban.

Csakhogy az ekkora léptékű beruházások nagyobb áldozatokat követelnek, és míg Németország a 14 gigawattórát különösebb probléma nélkül ki tudja termelni, ezzel szemben az amúgy is tetemes mennyiségű energiát importáló Magyarország nem biztos, hogy olyan könnyen ki tudná gazdálkodni az évi 100 gigawattórához szükséges energiát. „Az akkumulátorgyártás az egyik legenergiafalóbb ágazat, különböző számítások vannak arról, hogy 1 kilowattóra akkumulátor teljesítményhez hány kilowattóra energia szükséges,(...) 2022-ben már volt olyan publikáció, ami 41,5 kilowattórára tette” - mondta Győrffy Dóra közgazdász professzor Létforgatag című podcastünkben. „Ha ezt felszorozzuk azzal a kapacitással, ami Magyarországon kiépül, az elképesztő energiaszükségletet jelent.”

A Mi Hazánk szerint például annak a pénznek, ami a gyárba megy, sokkal jobb helye lenne mezőgazdasági befektetésekben. Sokan aggódnak a gyár vízigényével kapcsolatban is. Papp Facebook oldalán ezzel kapcsolatban azt írja, „Debrecennek jelen pillanatban is megfelelő vízbázisa van és a jövőben is elegendő vízkészlete lesz”, valamint hogy „az üzem vízigénye messze elmarad attól, amit sokan még ma is állítanak.” Az önkormányzat és a kormány azzal érvel, hogy a gyár vízigényének jelentős részét szürkevízből meg tudják oldani. Ezzel szemben egy, a kormányhivatal oldalán megjelent, majd villámgyorsan eltüntetett, az új vízvezeték építésének előkészítéséhez készült tanulmány szerint az eddig tudott 40 ezer köbméteres vízigény helyett akár 60 ezerre is felugorhat a fogyasztás.

Más a légkör

Ahogy Bede Márton Egyre több természetvédő, egyre tehetetlenebb NER írásának címéből is kitűnik, a magyar gyár ügye - hasonlóan sok más ügyhöz - térdig áll a NER-re jellemző politikai mocsárban. Dunaújváros és Göd ellenzéki vezetésének megbüntetése, a gödi elektrolit szivárgás, amiről a gyár elfelejtett szólni a polgármesternek, az éves rendszerességgel kötelező mérés elmulasztása, és az egyeztetés hiánya mind hozzájárulhattak a tervezett gyárral kapcsolatos rossz szájízhez. Ráadásul a sokszor hangoztatott munkahelyteremtés sem túl meggyőző érv, amikor a városban és környékén alapvetően nincs elég munkaerő a gyár üzemeltetéséhez, amit valószínűleg vendégmunkásokkal fognak megoldani. Németországhoz képest Magyarországon amúgy is alacsonyabb a bizalom az állami intézményekkel, hatóságokkal szemben.

Igaz, Németországban is voltak viták, heves tiltakozások, de „a helyzet nem olyan feszült, mint önöknél”, mondta a hvg kérdésére Britt Mandler, a Thüringer Allgemeine napilap arnstadti szerkesztője.

photo_camera Szerződés szeptemberben. Fotó: ATTILA VOLGYI/Xinhua via AFP

Így tehát hiába ruccan ki Papp és mutogat a helyi zöldekre és szocialistákra, mondván, hogy rajtuk simán átment a CATL gyára, ha a német politikusok felé nagyobb a bizalom, hogy betartják és betartattják a szabályokat.

Akkumulátorgyártó nagyhatalom?

Bár a német CATL gyár jelentős részét teszi ki az ország akkumulátor-termelésének, a Financial Times gyűjtése szerint 2031-re a legtöbb akkumulátort európai gyártó készíti majd. Ez lenne a hosszú távú cél Európa számára, hiszen az elektromos autók értékének nagy részét a szoftver és az akkumulátor teszi ki. Az európai akkumulátorgyártás Bruno Le Maire francia pénzügyminiszter szerint is a szuverenitás megőrzéséről szól.

Magyarországon ezzel szemben az akkumulátor-értéklánc szereplőinek jelentős hányada keletről érkezik, hogy aztán az összeszerelést követően nyugatra távozzon. Ezzel egyszerre válik kitetté két kontinens irányába: „A hídszerepet támogató iparpolitikával Magyarország függő helyzete is újraszerveződik a járműipari értékláncon belül. Az akkumulátorgyártás munkaintenzív és alacsony hozzáadott értékű jellege miatt a járműipari értékláncban nem feljebb lépés valósul meg, hanem sokkal inkább lejjebb lépés” - írja Czirfusz Márton, a Periféria Közpolitikai és Kutatóközpont alapítója, a Helyzet Műhely tagja az Akkumulátoripari fellendülés Magyarországon: Az értéklánc szereplői, dolgozói és szakszervezeti perspektívák című tanulmányában.

A németeknél ezzel ellentétben kiemelt cél a türingiai akkumulátorvölgy kiépítése, ami azt jelenti, hogy német kutatókat is bevonnak a kutató-fejlesztő munkába. Nemrég települt Arnstadtba a Fraunhofer kutatóintézet-hálózat új, akkumulátortechnológiai tagja.

A szerző arra jut, hogy „a magyarországi telephely a kelet-ázsiai vállalatok számára az európai uniós piacra lépés és a relatíve alacsony termelési költségek miatt ideális”. Az európai autógyártók pedig olcsón juthatnak akkumulátorokhoz, amíg házon belül be nem indul a gyártás. A világ egyik, a termelési láncoknak legkiszolgáltatottabb országaként a magyar akkumulátorgyártás nem hoz változást, hiszen ahogy a tanulmány írja, az akkumulátorokhoz szükséges nyersanyagforrások „nagy részét kínai vállalatok ellenőrzik, a nyersanyagok feldolgozása főleg Kínában történik”.

„A dilemma másik oldalán viszont ott van az a tény, hogy globális, de még nemzetgazdasági szinten is ezeknek a gyáraknak a szerepe hatalmas és elengedhetetlen a karbonmentes jövőre történő átállásban” - írja Faluvégi Balázs Befektetési és ESG (Környezeti, Társadalmi és Felelős vállalatirányítás) szakértő a Forbeson. A szakértő szerint „kevés dolgot csinált a mostani kormányzat és gazdaságpolitikai irányítás kifejezetten jól, de” az akkumulátorgyártás fontosságának a felismerése elismerendő. „A szabályozás terén azonban egyelőre kudarcot vallottak, pedig a rengeteg említett országban sikerült a helyi környezetkárosításnak gátat szabni.”

Ugyanakkor kockázatos is lehet, hogy a kormány mindent egy lapra tesz fel: „szakértők szerint” a jelenleg is használt akkumulátorok „gyártási folyamata csak 20-60%-ban fog megegyezni” a negyedik generációs akkumulátorok „gyártási folyamatával, azaz jelentős alkalmazkodást kíván majd a magyarországi értéklánc jelenlegi szereplőitől is” - írja Czirfusz tanulmányában.