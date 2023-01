Egyre több természetvédő, egyre tehetetlenebb NER

„Hazaárulózták a főispánt” – ez egyrészt 2023 eddigi legviccesebb szalagcíme, másrészt egy olyan esemény lenyomata, ami meghatározhatja a NER és Magyarország következő éveit. A januárban a debreceni CATL akkumulátorgyár ellen tiltakozók ugyanis, bár ennek talán még nem voltak tudatában, a rendszer egyik tartópillérét támadták meg, ráadásul úgy, hogy az ellen a hatalom nehezen tud a bevett eszközeivel védekezni.



Tavaly augusztusban jelentették be, hogy a világ legnagyobb akkumulátorgyártó cége, a kínai CATL Debrecen mellett építené második európai üzemét. Egyes számítások szerint ez lenne Magyarország történetének legnagyobb külföldi beruházása, nagyjából 3000 milliárd forint értékben. A helyszín nem véletlen: a közelben tervez elektromos autókat gyártani a német BMW, a CATL nekik is szállítana akkumulátorokat.

A beruházással azonban több gond is van – még a környezetvédelmi problémák számbavétele előtt is.

Ahogy azt részletesebben Győrffy Dóra közgazdász elmagyarázta a 444 Létforgatag podcastjában, a magyar kormány nagyjából azokat a hibákat követi el 70 évvel később, mint Rákosiék, amikor a vas és acél országát akarták felépíteni. A visszaszorulóban lévő, a magyar nemzetgazdaság szempontjából kulcsfontosságú autóipar kiváltására igyekeznek az elektromos autók gyártásában is epizódszerepet kapni – elsősorban az ezekhez használatos akkumulátorokat gyártó cégek Magyarországra vonzásával.

Ezzel azonban a magyar kormány olyan cégeket támogat nagyon sok közpénzzel, amelyek termékeivel kapcsolatban még az sem biztos, hogy valóban ezek hajtják majd a jövő autóit. Ehhez az iparhoz iszonyatosan sok vízre van szükség, miközben Magyarország egy része a klímaváltozásnak is köszönhetően már a kiszáradással küzd. Ráadásul az akkumulátorgyártásnak elképesztő energiaigényei vannak, ezért egy energiaszegény országban éppen annyira tűnik jó döntésnek erre alapozni az ország jövőjét, mint amikor a vas és acél lázálmot kergettük.

Nem a debreceni lenne az egyetlen gyár, ami a várható elektromosjármű-forradalom akkumulátorigényeit elégítené ki. Gödön és Komáromban már működnek az üzemek, Sóskúton, Iváncsán, Nyíregyházán és Győrszentivánon még csak az építésük illetve az előkészítésük zajlik. Mindegyikük építését, működését zajos botrányok, tiltakozások kísérik, amiket az országos politika vagy ignorálással, vagy izomból igyekszik megoldani, mint Gödön, ahol a gyár területét egyszerűen elvették az önkormányzattól.

A gyárak elleni tiltakozásokon nem csak környezetvédelmi aggodalmak hangzanak el. A kormány hatalmas összegeket fizet a beruházóknak azért, hogy munkahelyeket teremtsenek. Ráadásul ezekben a gyárakban jelentős részben külföldiek, esetenként még csak nem is fehér bőrű külföldiek dolgoznak, ami a NER xenofób propagandáján nevelkedettek számára elfogadhatatlan. De ettől még a magyar akkumulátorgyárak ellen szaporodó tiltakozások motorja alapvetően a környezetvédelem.

NER a vadonban

A NER éppen akkor teszi fel Magyarország jövőjét ezekre az akkumulátorgyárakra, amelyekben rendszeresek a hírek az üzemekből kiszivárgó természetkárosító anyagokról, amikor a világot minden korábbinál jobban foglalkoztatják a természetvédelmi kérdések. A klímakatasztrófával fenyegető globális felmelegedésnek köszönhetően a környezetvédelem, vagy legalábbis a környezetvédelemmel foglalkozás az emberiség egyik legfontosabb témája lett. Így van ez Magyarországon is.

Egy 2018-as felmérés szerint „a klímaváltozástól és a környezeti katasztrófáktól félnek: közel minden harmadik magyart (31%) kifejezett aggodalommal tölti el a bolygónk környezeti változása”.

Egy 2019-es kutatás arra jutott, hogy Magyarországon „82 százalék ért egyet azzal, hogy a klímaváltozás az egyik legfontosabb probléma, és mindenkinek sokkal többet kellene foglalkoznia vele”.

A 2022 végén rögzített Eurobarometer adatai szerint a magyar lakosság a klímaváltozást tartja a hatodik legégetőbb problémának a kontinensen, de a fiatalok esetében csak a munkahelyteremtés fontosabb ennél.

A NER-ben a környezetvédelem soha nem kapott komoly figyelmet, és az utóbbi években egyre jobban a háttérbe szorul. Vadállatokkal például csak akkor foglalkoznak, ha le lehet azokat puffantani. Miközben a legtöbb európai országban külön minisztériuma van a környezetvédelemnek, nálunk a 2022 novemberében létrehozott energiaügyi minisztériumban, a környezetügyért és körforgásos gazdaságért felelős államtitkárságon belül egy helyettes államtitkár felelős érte.

Ez a rendszer alapvetően a saját maga által kitalált problémákkal, migránsválsággal, szankciós inflációval, brüsszeli nemváltó műtétekkel szeret foglalkozni, nem a nagyon is valós környezetvédelmi problémákkal. Amik ráadásul jellemzően a NER szívének és pénztárcájának kedves ügyek kisiklatásával fenyegetnek.

Már az akkumulátorgyárak megjelenése előtt is számtalan ilyen konfliktus volt Magyarországon: Kishantos, Városliget, Fertő-tó, tatai Öreg-tó, tűzifa-rendelet és mindenek felett a Balaton északi partja, ahol gyakorlatilag minden településen Paloznaktól Tihanyig és Aligától Badacsönyörsig volt konfliktus valamilyen NER-közeli gazdasági érdek és a környezetet védő helyiek közt.

Ezek a konfliktusok szinte mind a hatalom győzelmével, vagy legalábbis részleges győzelmével zárultak. Ahol teljesen lefújtak egy beruházást, mint a Fertő-tónál, ott is inkább a kedvezőtlen gazdasági körülmények, mint a környezetvédő megmozdulások dönthettek. A környezetvédők a legsikeresebbek az olyan országos ügyekben voltak, mint a tarvágással fenyegető tűzifa-rendelet, ami nem csak egy helyi erdőt érintett.

Ellenzéki természetvédelem

Majd kiderül, mire mennek a debreceni tiltakozók, de még ha a valószínűbb forgatókönyv is valósul meg, és megépül a CATL gyára, ezek a környezetvédelmi indíttatású megmozdulások komoly kihívást jelenthetnek Orbán Viktor kormánya számára.

A szocializmus utolsó éveiben két ügy volt, ami nemcsak értelmiségiek szűk csoportját, hanem a szélesebb társadalmat is az utcára tudta vinni: a román falurombolások és a bős-nagymarosi vízlépcső. Az előbbi esetében végső soron egy idegen hatalom, a gyűlölt Ceausescu-diktatúra ellen mozdultak meg tízezrek Budapesten, de a Szigetköz természeti értékeinek védelmében már a magyar vezetők ellen kellett tüntetni. A vízlépcső elleni össztársadalmi tiltakozás meg is hozta az eredményét, Németh Miklós kormánya 1989-ben felfüggesztette a nagymarosi építkezést,

A rendszerváltás utáni Magyarország két demokratikus évtizedében ekkora környezetvédelmi megmozdulás nem volt, de azt azért érdemes felidézni, hogy Sólyom László egy kisebb kaliberű természetvédelmi akciónak köszönhette politikai karrierjét. Az alkotmánybíróként nem különösebben közismert jogtudós szülővárosa, Pécs mellett a Zengőn tervezett NATO-lokátorállomás ellen tiltakozó civil szervezet, a Védegylet egyik arcaként tett szert országos ismertségre 2004-ben. Sólyom egy évvel később a Védegylet jelöltjeként, a Fidesz támogatásával, az uralkodó MSZP-SZDSZ koalíciót szétfeszítő konfliktusoknak köszönhetően lett Magyarország elnöke.

Ahogy a bős-nagymarosi eset is mutatja, a természetpusztítás által kiváltott elemi felháborodás nem csak demokráciákban képes meghátrálásra késztetni a hatalmat.

A Magyarországhoz hasonló rendszer által uralt Szerbiában a világ egyik legnagyobb bányavállalata, a Rio Tinto a tiltakozások hatására kénytelen volt felfüggeszteni egy tervezett lítiumbánya megnyitását. Romániában a 2010-es évek elején a Chevron amerikai olajvállalat palagáz-kitermelési terveit tudták megfúrni helyi aktivisták.

Az ukrán háború előtt Oroszországban a legsikeresebb civil kezdeményezések között is bőven voltak környezetvédelmi indíttatásúak, például olyanok, amelyek a Moszkvából Szibériába szállított szemét ellen tiltakoztak. Még a totalitariánus Kínában is többször előfordult, hogy a helyi tiltakozások hatására mégsem oda települt egy súlyosan környezetszennyező gyár, ahova tulajdonosai – tehát a Kínai Kommunista Párt – tervezték.

Ha elszánt környezetvédőkkel találkoznak, a pekingi pártvezetők is hajlandóak néha meghátrálni. Nekik sem mindegy, mit gondol róluk a nép. Mint ahogy nem mindegy a közvéleménykutatási adatokra rendkívül érzékeny fideszes politikusoknak sem, akik szintén meghátráltak már olyan esetekben, mint a netadó vagy az olimpiai népszavazás. Az akkumulátorgyárak esetében azonban valószínűleg nem fog erre sor kerülni: nem mondhatnak le olyan üzemekről, amiket a magyar gazdaság olyan motorjának szánnak a következő években, mint amilyen eddig a győri Audi- vagy a kecskeméti Mercedes-gyár volt.

Ideális ellenállás

Ha viszont a Fidesz nem hátrál ezekben az ügyekben, az ellenzék – ez alatt nem feltétlenül az ellenzéki pártokat értve – tökéletes témát kap a kezébe. A környezetvédelem már akkor is tömegeket volt képes az utcára vinni, amikor ez még nem volt slágertéma – a jövőben viszont egyre inkább az lesz. De az ilyen mozgalmak más szempontból is ideálisak a hatalom elleni megmozdulásokra.

Egyrészt azért, mert nagyon sokféle emberhez tudnak szólni. A „védjük meg a jövőnket” szlogen, amire végső soron minden környezetvédelmi megmozdulás üzenetét redukálni lehet, olyan mondanivaló, amivel mindenki egyetért.

Szemben az oktatási vagy az egészségügyi kérdésekkel itt nem kell bonyolult szakpolitikai kérdéseken vitatkozni, hogy mi legyen a tananyagban vagy ki finanszírozza a CT-vizsgálatot. A tiltakozók csak annyit akarnak, hogy hagyják békén a természetet, és kész. Ezzel az üzenettel a társadalom szinte minden csoportja azonosulni tud, még az is, aki szerint egyébként Orbán Viktor jó fej.

Amikor 2022-ben a tataiak szavazhattak arról, hogy szeretnének-e egy nagy hotelt az Öreg-tó partjára, a voksolás ugyan nem lett érvényes, de még így is többen szavaztak a szálloda ellen, mint az önkormányzati választásokon a fideszes polgármesterre. A résztvevők több mint 90 százaléka szavazott a beruházás ellen, tehát végső soron amellett, hogy hagyják békén a természet.

A környezetvédelmi tiltakozások másrészt azért jelentenek ideális terepet a hatalom elleni demonstrációra, mert jellegüknél fogva rendkívül látványosak. A nemzetközi zöld szervezetek évtizedek alatt tökéletesen médiakmopatibilissé fejlesztették az akcióikat, akár bálnavadászok hajóját kell feltartóztatni, akár atomhulladékot szállító vonat elé kell feküdni a sínekre. A környezetvédők jellemzően egy területet védenek az azt elfoglalni vágyóktól, és ezek az ostromjelenetek akkor is látványosak, ha csak néhány aktivista láncolja magát kivágásra ítélt fákhoz.

Harmadrészt az sem elhanyagolható tényező a környezetvédelmi akciók sikerében hogy ezek jellemzően valami „idegen érdek” ellen irányulnak. A fenti szlogent úgy lehet kiegészíteni, hogy „védjük meg a jövőnket másoktól”. Ezek a mások nem feltétlenül külföldiek, lehetnek csak a „gazdagok” vagy a „budapesti nyaralóépítők”, de nagyon gyakran tényleg idegenek: kínai akkumulátorgyártók, csehszlovák mérnökök, amerikai radartelepítők, a magyar folyókat szennyező szlovák vagy román cégek. Az idegen, az idegennek vélt érdek ellen mindig könnyebb tiltakozást szervezni, mint a belső hibák ellen.

Negyedrészt a természetvédelem alapvetően konzervatív, vagy legalábbis konzervatív-kompatibilis érték, így különösen népszerű a rendkívül konzervatív magyar társadalomban. A „maradjon minden úgy, ahogy régen volt” üzenet akkor is népszerűbb lesz, mint az „építsünk ide valami újat”, ha történetesen az építés nem járna semmiféle természetrombolással. Ha Budapesten azért kell kivágni egy fát, mert életveszélyes, akkor is lesz valaki, aki természetrombolást kiált.

Valaki megvédi a jövőt

A környezetvédelmi indíttatású mozgalmak rendre kitermelnek olyan vezetőket, akik később a szűken vett tiltakozásokon túl is komoly karriert futnak be. Sólyom Lászlótól Greta Thunbergig lehet sorolni a példákat, de ez lokális szinten is működik. Baranyi Krisztát többek közt azért választották meg 2019-ben Ferencváros polgármesterének, mert ügyesen észrevétette magát olyan helyi jelentőségű környezetvédelmi ügyekkel, mint az Illatos úti szennyezés felszámoltatása.

Kétség sem férhet ahhoz, hogy a hatalom illetékesei is tisztában vannak azzal, hogy ha Debrecenben, az ország leginkább Fidesz-szimpatizáns nagyvárosában szinte verekedésig fajul egy közmeghallgatás, akkor ilyen tiltakozásokkal a jövőben is számolniuk kell. Az, hogy az LMP-vel és a Momentummal szinkronban a Fidesz még szélsőjobboldalibb szatellitpártja, a Mi Hazánk is népszavazást kezdeményezett a CATL-gyár ügyében, egyértelmű bizonyíték arra, hogy

a hatalom, mint minden ügyben, ezúttal is szeretné magához ragadni a kezdeményezést.

Abban nem bízhatnak, hogy a szavazóikat ez nem érdekli. A már idézett 2018-as kutatás rámutatott, hogy Magyarországon „érdekes módon a klímaváltozástól és környezeti katasztrófáktól a felsőfokú végzettséggel rendelkezők arányaiban kevesebben félnek (28%). Tehát megdőlni látszik az a tévhit, hogy a klímaváltozás csak az értelmiség körében lenne fontos politikai kérdés.” A tanulmány szerzői ezt azzal magyarázzák, hogy talán a magasabb társadalmi státuszúak abban bíznak, hogy majd ők elég ravaszok és gazdagok lesznek a kedvezőtlen környezeti hatások kicselezéséhez. Nem biztos, hogy igazuk van, az viszont látszik, hogy a környezetvédelem nem csak egy szűk elitet érdekel az országban.

Az utóbbi években több, a hatalom szempontjából kényes téma esetében is láttuk, hogy a központból irányított média egyszerűen nem foglalkozik azzal. Szemben az „oktatás” vagy az „egészségügy” elvontabb problémahalmazával a környezetkárosítás mindig konkrét helyhez köthető. Ignorálhatja a központi propaganda egy tihanyi domboldal legyalulását vagy egy debreceni gyár felépítését, de a helyiek minden rezdülésről értesülni fognak. Ez pedig minden esetben az ezeket az ügyeket felkaroló, azokról a választókat tájékoztató, az „idegen érdekek” ellen „a jövőnket megvédő” aktivistáknak, politikusoknak, aktivistából lett politikusoknak fog kedvezni.

Ettől még megépülhet a debreceni és még számtalan kétséges gazdasági értékű, a környezetet súlyosan terhelő akkumulátorgyár. Ha Orbán Viktor meggyőződése, hogy ez a jövő, ő nem fog meghátrálni. Ha az aktivisták eléggé elszántak, talán megint előkerülnek azok a régen látott kopaszok, akikkel a Fidesz néhány konkrét ostromhelyzetet már megoldott. Azt is biztosra lehet venni, hogy meg fog kezdődni a valódi természetvédők lejáratása a legmocskosabb eszközökkel, és valószínűleg megpróbálnak felfuttatni természetvédőnek látszó, de valójában a kormány érdekeit szolgáló aktivistákat és szervezeteket. De környezetvédelmi indíttatású, alapvetően hatalomellenes megmozdulásból ebben az országban egyre több lesz.

