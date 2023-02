A tanárára lövő virginiai kisfiú korábban egy másik tanárát is fojtogatta

Az a hatéves kisfiú, aki január elején a virginiai Newport News egyik általános iskolájában rálőtt az osztályteremben a tanítónőjére, korábban is agresszív volt az osztálytársaival és a tanárokkal - derült ki a tanítónő, Abigail Zwerner keresetleveléből, melyet a tankerületnek küldött. Zwerner egyebek mellett azért pereli a tankerületet, mert ő és kollégái aznap jelezték az iskola vezetésének, hogy a gyerek valószínűleg fegyvert rejteget, de a feletteseik nem tettek semmit. Az ügyről részletesen ebben a cikkben írtam.

photo_camera Helyszínelés a Newport News-i Richneck általános iskolánál Fotó: TNS/ABACA/TNS/ABACA via Reuters Connect

Az AP ügynökség által megszerzett dokumentum szerint a fiúnak viselkedési problémái voltak és több aggasztó esetről is beszámolt. Zwerner állítása szerint a kisfiú január elején valamihez hozzávágta a nő telefonját és az összetört. Ezért egy napra felfüggesztették, majd amikor újra iskolába ment, akkor vitte magával az anyja 9 mm-es kézifegyverét. A fegyver a fiú zsebében volt kibiztosítva egész szünetben, a tanár ügyvédje szerint csoda, hogy más nem sérült meg.



Egy másik iskola tanítónőjének 2021-es esete is szerepel a keresetlevélben: a nő a széken ült, amikor a fiú hátulról két kézzel átkarolta a nyakát és erővel elkezdte hátra, lefelé húzni, ő pedig már nem kapott levegőt. Egy iskolai asszisztens szedte le a fiút róla. A tanár jelentette az esetet a tankerületnek, de nem kapott támogatást. A fiú ezután vitték át a Richneck általános iskolába. Volt olyan is, hogy a gyerek az övével próbálta megverni a társait, és gyakran szidalmazta őket, illetve a tanárokat is.

A keresetlevél részletezi, amit már Zwerner ügyvédje korábban is elmondott, hogy a lövöldözés napján a fiú több társának is megmutatta a pisztolyt, volt, akit megfenyegetett vele, és összesen négy tanár és egy nevelési tanácsadó próbálta elérni az igazgatónál, hogy kutassák át a gyerek táskáját és zsebeit, de az nemet mondott, arra hivatkozva, hogy a fiúért hamarosan jön az anyja. 45 perccel később lőtt a tanítónőre. (NBC News)