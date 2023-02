A Honvédelmi Minisztérium közleményben cáfol valamit, amit senki se gondolt, hogy aztán kijelenthesse, a béke pártján áll

Sajátos közleményt adott ki péntek este 20:40 perckor, a klasszikus hírsüllyesztő időszakban Magyarország Honvédelmi Minisztériuma. Az ukrajnai háború egyik pénteki fejleménye volt, hogy Oroszország úgy indított rakétatámadást a Fekete-tengerről nyugat-ukrajnai célpontok ellen, hogy a kilőtt Kalibr típusú rakéták Románia és Moldova légterén is áthaladtak. Erről a világsajtó mellett mi is beszámoltunk. A beszámolók közös pontja, hogy egyáltalán nem merült fel bennük, hogy a rakéták magyar légtéren is áthaladtak volna. A Honvédelmi Minisztérium fél nap gondolkodás után késő este mégis elérkezettnek érezte az időt a cáfolatra, már amennyiben a közlemény hét mondatából egyet arra szánt, hogy közölje: Magyarország légterét a szóban forgó rakéták nem sértették meg.

A közlemény előtte két mondatot szánt az eset leírására, hogy aztán négy mondatban, a közlemény teljes terjedelmének több mint felében arról értekezzen: Magyarország a béke pártján áll. Az utókór számára most következzen az Országos Sajtószolgálat útján kiadott közlemény a maga teljes valójában:

OS

A Honvédelmi Minisztérium közleménye

Budapest, 2023. február 10., péntek (OS) - Magyarország légterét nem sértették meg az orosz rakéták

Sajtóhírek szerint az oroszok a Fekete-tengerről indítottak ma rakétákat, kiterjedt támadást intézve ezzel Ukrajna ellen. Az orosz Fekete-tengeri flottából kilőtt két Kalibr cirkálórakéta Ukrajna nyugati tartományait célozta.

Magyarország légterét a szóban forgó rakéták nem sértették meg.

Hazánk továbbra is a béke pártján áll, életeket menteni csak békével lehet és arra buzdítja az érintett feleket, hogy tárgyalóasztalhoz ülve rendezzék a konfliktusokat. Haditechnikai- valamint az élet kioltására alkalmas eszközökkel, fegyverekkel Ukrajnát továbbra sem támogatjuk és ilyen szállítmányokat a magyar-ukrán határon nem engedünk át.

Ugyanakkor hazánk a történelmének legnagyobb humanitárius segítségét nyújtja Ukrajnának. Ez a háború emberek ezreinek értelmetlen halálát okozza, amit Magyarország nem támogat.

Kiadó: Honvédelmi Minisztérium