Környezetvédelmi okokból betiltják a lufikat a kaliforniai Laguna Beachen: jövő évtől semmilyen léggömböt nem lehet majd árulni vagy használni a nyilvános tereken és városi rendezvényeken, írja a Guardian. A lakóházak mentesülnek a tilalom alól.

A főleg szörfösökről ismert kaliforniai városban kedd este fogadták el a határozatot, a szabálysértőkre ötszáz dollárig (jelenleg közel 180 ezer forintig) terjedő pénzbírság várhat. Az intézkedés már állami szinten is megjelent az Egyesült Államokban: Maryland és Virginia tavalyelőtt betiltotta a lufikat, tavaly Hawaii is követte, valamint New York és Florida is hasonló intézkedéseket fontolgat a lap szerint.

photo_camera Fotó: SEBNEM COSKUN/Anadolu Agency via AFP

A latex léggömbök a legveszélyesebb műanyagok a tengeri madarakra, teknősökre és emlősökre nézve, mert olyan puha anyagból készülnek, amelyeket könnyen le tudnak nyelni. Anya Brandon, az amerikai Ocean Conservancy nonprofit környezetvédelmi csoport aktivistája szerint a tengerparti városok lakói első kézből tapasztalják meg azokat a negatív környezeti hatásokat, amelyeket a léggömbök és egyéb egyszer használatos műanyag „particikkek" okoznak - ráadásul a környezetvédelmen túl a befizetett adóik egy része is a strandok tisztántartására megy el.

