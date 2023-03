Bocsánatot kért az Origo Donáth Annától

Miután Donáth Anna hétfőn végrehajtókat küldött a Mediaworksre és a TV2-re, az Origo nagy nehezen - a kiszabott határidőn túl - közzétette a bocsánatkérést, amire a bíróság kötelezte.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Február közepén mi is írtunk róla, hogy Donáth Anna jogerősen megnyerte a pert a TV2, az Origo és a Ripost ellen, miután több cikkben is valótlanul állították, hogy a Momentum európai parlamenti képviselője szexuálisan zaklatott egy lányt a Sziget Fesztivál után.

Az ítélet szerint a lapoknak el kell távolítania az összes cikket, amiben a valótlan állítással foglalkoznak, bocsánatkérő közleményt kell közzétenniük, a TV2 Tények című műsorában pedig be is kell olvasniuk, hogy valótlanságot állítottak. Ezeken felül a sajtóorgánumokat a bíróság összesen 4 millió forint fizetésére is kötelezte, amit Donáth eladományozna.

A Ripost és a TV2 eddig nem közölt semmilyen hasonló bocsánatkérést.