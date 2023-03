Trump a CPAC-en: Én vagyok a ti bosszútok

Utolsó, nagy csatára hívott Donald Trump a republikánusok nagygyűlésén, a CPAC-en. „Befejezzük, amit elkezdtünk. Teljesítjük a küldetést. Végső győzelemig visszük ezt a harcot” - mondta a korábbi amerikai elnök a közönségnek. A vendégek közt ült Jair Bolsonaro, Brazília tavaly leváltott elnöke, aki szintén beszédet mondott.

photo_camera Donald Trump a CPAC-en Fotó: CELAL GUNES/Anadolu Agency via AFP

Trump nagyjából másfél óráig szónokolt, gyakran visszautalva korábbi elnökségére. „2016-ban azt mondtam, én vagyok a hangotok. Most azt is mondom: én vagyok a harcosotok. Én vagyok az igazságotok. És azoknak, akiket megsértettek, akiket elárultak: én vagyok a bosszútok” - idézi a Guardian.

Híveinek azt ígérte, közösen elpusztíthatják a „mélyállamot”, kiűzhetik a „globalistákat” és a „kommunistákat”, „a politikai osztályt, ami gyűlöli a hazánkat.”. Harcot hirdetett a demokraták, a „fake news média” ellen, és fellépést ígért a transzneműek egészségügyi ellátásával és a transznemű sportolókkal szemben. Az AP beszámolója szerint ez különösen nagy tetszést aratott a közönségben. Trump újabb határfal építéséről is beszélt.

photo_camera Fotó: ALEX WONG/Getty Images via AFP

Bár a CPAC korábban megkerülhetetlen esemény volt a republikánus politikusok számára, mostanra jelentős részben az amerkai jobboldal trumpista része uralja az eseményt. Más potenciális elnökjelöltek távolmaradtak, köztük Ron DeSantis floridai kormányzó is.

Posztjaiban és más megszólalásaiban Trump sokat támadja DeSantist, a CPAC-en viszont nem sokat foglalkozott vele. Inkább Biden elnököt támadta, többek közt azzal, hogy Vlagyimir Putyin a félresikerült afganisztáni kivonuálás miatt indított háborút Ukrajna ellen.

„Én vagyok az egyetlen jelölt, aki megígérheti: meg fogom előzni a harmadik világháborút.” Ezt azzal spékelte meg, hogy győzelme esetén véget vet az ukajnai háborúnak még azelőtt, hogy megérkezne a Fehér Házba. „Tudom, mit kell mondani.”

Trump elismételte azt az évek óta hangoztatott hazugságot, hogy 2020-ban bőven legyőzte Bident a választáson, amit valójában Biden nyert hétmillió szavazatnyi előnnyel.

photo_camera Fotó: CELAL GUNES/Anadolu Agency via AFP

Beszédében más hamis állítások is elhangzottak. A New York Times gyűjtése szerint megalapozatlanul állította például, hogy New Yorkban növekedne a gyilkosságok száma, vagy hogy a tálibok 85 milliárd dollárnyi hadianyagot szereztek volna meg az amerikaiaktól.

Az esemény előtt Trump azt mondta, akkor is elindul az elnökségért, ha közben vádat emelnek ellene. Erre megvan az esély, mivel nyomoznak ellene a 2020-as hatalomváltás akdadályozása, illetve titkosított dokumentumok szabálytalan kezelése miatt is.

Trumpot a közvélemény-kutatások szerint most is a republikánus szavazók nagyjából 40 százaléka támogatja, DeSantis floridai 30 százalék körül áll.

