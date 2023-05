Ölik a kutyákat Csernelyen

Hol vannak már azok az idők, amikor a falvakban nem zárták kulcsra az ajtót. Az idős bányászözvegy jó ideje leshette az utcát, mert amikor kicsit odébb leparkoltunk, máris a kapunál termett, ami nem elég, hogy kulcsra volt zárva, kétszer ráfordítva, egy lánccal is a kerítéshez volt rögzítve.

Idilli hely, a Szabadság út vége ez, szinte karnyújtásnyira fekszenek az esőáztatta, dús hegyek, kőszenet rejtenek a vonulatok, de ma már ez nem érdekes. A nyári konyhában ültünk le, bekapcsolta a szarvasi kávéfőzőt, és elkezdte mesélni a történetet a két kutyáról.

Csernely nem a legszebb napjait éli

Csernely hétszáz lelkesnél alig nagyobb település Miskolctól nyugatra. A 18. században a közeli Ózd csak porfészek volt, Csernely volt a jelentősebb hely, de aztán a fákban gazdag erdőségek közelségének köszönhetően Ózdon épült meg az első vasmű, és ez mindkét település sorsát eldöntötte. A csernelyiek többsége, cigányok, magyarok, bányászni jártak a közeli tárnákba. A földművelés sosem volt erős, egy alföldi ember kineveti ezt a földet, műtrágyázás nélkül nem terem itt semmi, állattartásra jó inkább.

Csernely nem a legszebb napjait éli. Januárban egy 14 éves fiú vert agyon egy 83 éves asszonyt a falu központjában, néhány éven belül ez már a második rablógyilkosság volt, akkor is idős ember volt az áldozat. De volt itt rabszolgatartás – ételhulladékkal etették a fűtetlen pincében tartott nőket, és folyton verték őket –, két szál cigaretta elrablása is, amiért éveket lehet ülni, állatkínzás az erdőben, uzsorázás. Most meg a kutyamérgezések.

„Azt vettem észre, hogy a kutyának folyik a nyála – mesélte az idős asszony. – Később hányt is, ételt nem fogadott el, vizet ivott. Pár nap múlva meghalt.”

Az eset két héttel később a másik kutyával megismétlődött. A faluban állatorvos nincs, „fuvarost kellett volna fogadni”, és még fizetni az állatorvosnak is, miközben az állatokat aligha lehetett volna megmenteni, nagy valószínűséggel fagyállót itattak velük.

photo_camera Az egykori Bányász utca Fotó: Bankó Gábor/444

A Facebookot pörgeti a bányászözvegy

A Szabadság utca régen Bányász utca volt, az ötvenes években osztottak itt telkeket örök használatra a bányászoknak, akik ikerházakat építettek, általában rokonaikkal fogtak össze. A telkeket a hetvenes évek elején lehetett megváltani 2700 forint körüli összegért. Ma már sok ház üresen áll, vagy új lakók költöztek be, ritkaság az, hogy valaki 1953, az utca megnyitása óta lakjon itt. „A nagyszüleim házába születtem Csernelyen, hároméves voltam, amikor ide költöztünk – mesélte az asszony. – Apa a Farkaslyukba járt, onnan ment nyugdíjba, a férjem is bányász volt.” A nagy bányabalesetek elkerülték a családot, a férjének egyszer az orra tört el, egyszer a mellkasát érte zúzódás.

Három-négy családdal van baj Csernelyen, máshonnan költöztek ide. A falubeliek hozzájuk kötik a betöréseket, és most a kutyák megmérgezését is. Van kamera a faluban, de azt mondják, nem sokat ér, az elkövetők a fejükre húzzák a kapucnit, úgy mennek be a házak udvarára.

photo_camera Megeszik a házukat, aztán odébbállnak Fotó: Bankó Gábor/444

Mondandója alátámasztására néhány percenként nyúl okostelefonjához, és a csernelyiek Facebook-oldalán görget addig, amíg meg nem találja a keresett linket, látszik, ami azon az oldalon előjön, az készpénznek van véve. Itt mutat felvételeket a derelyefesztiválról, ezen ő is részt szokott venni. A derelye igazi palóc paraszti étel, ki kell gyúrni a tésztát, héjában megfőzni a krumplit, megpucolni, áttörni, a tésztát csíkban elnyújtani. Közeli rokona a szilvásgombóc.

A kastély pusztul, az ősfákat kivágták

Csernely központjában párhuzamosan fut két út, köztük egy 20 méter széles fás, ligetes sáv. A harmóniát egy-egy romos ház zavarja meg, némelyik szinte teljesen le van csupaszítva, a téglákat is elhordták. Hiába, nemrég híre ment, hogy Szilvásváradon pénzt adnak a bontott tégláért. Az általános iskola több mint tíz éve üresen áll a polgármesteri hivatal mellett, egy ilyen nagy épülettel nem nagyon lehet kezdeni itt semmit, szép lassan megy tönkre. A főutcáról lehet kijutni a Szilvásváradot Ózddal összekötő főútra, itt zajlik az igazi élet a Cserhát sörözővel, a dohány- és élelmiszerbolttal, a posta sem zárt még be, és romosan bár, de a dicső múltra emlékeztet a Sturman-kastély.

photo_camera A 18. század végén épített Sturman-kastély Fotó: Bankó Gábor/444

A Sturmanok a 18. század végén telepedtek meg Csernelyen, svéd vagy német eredetű vasműves család volt. Bányáikat, gyáraikat, épületeiket a második világháború után elvették a kommunisták, de a család utolsó itt élő két tagjának, egy testvérpárnak megengedték, hogy kibérelhették a kastélyuk egy részét – a többiben téesziroda és közkönyvtár működött –, az egyik öreg még a rendszerváltást is megélte. Szerették az embereket, a második világháború után a magtárból mozit csináltak.

A kastély tulajdonjoga sokáig vitatott volt, nem tudni, most mi van vele, de szemlátomást pusztul. Mögött botanikus kert volt, az ősfákat épp nem nemrég vágták ki.

photo_camera Az iskola régóta üresen áll Fotó: Bankó Gábor/444

Életveszélyes bányászat a lezárt bányában

Volt időnk, mert egy másik megmérgezett kutya gazdája csak délután végzett a közhasznú munkájával az uborkaföldön, átmentünk hát Farkaslyukra, a legtöbb csernelyi bányász az ottani tárnában dolgozott. Néhány kilométer ez erdő mélyén a szerpentinen, és már ott is vagyunk. Egy férfi mutatta meg, merre van a tárna, azt mondta, ő is dolgozott ott a nyolcvanas években egy darabig, de szerinte csak legenda, hogy a bányászok sokat kerestek, ő legalábbis menekült onnan, amint tehette.

A Gy. Gyürky Gyula tárna le van zárva, a befelé vezető sínpár épségben megvan, de odakint nem vezet el már el az üresen álló irodaépületig. Az ipartelep is kihalt, bár két nagy és félelmetes kutyával őrzik a semmit. Valamikor úgy volt, hogy a General Electric idehozza a gyártóbázisát, de végül nem ezzel került be a település a hírekbe, hanem azzal, hogy a helyi cigányok életveszélyes körülmények között bányászták a szenet a lezárt tárnában.

A fiatal diplomások mentek el legelőbb

Vissza Csernelyre. Borsodi László az ország egyik legfiatalabb polgármestere volt, amikor 2014-ben először megválasztották. A faluban többnyire dicsérték, rendszeresen látják, hogy esténként is jön-megy, de „nem tud mindenkire egyesével vigyázni”. Egyszer sikerült vele telefonon beszélni, amikor az utat szerveztük, később már nem vette fel, a hivatalban pedig azt mondták, házon kívül van. Ez is egyfajta kommunikációs technika lehet nála, mert a januári gyilkosság után is eltűnt, nem nyilatkozott senkinek.

Találtunk vele egy 2018-as interjút, ebben már szóba kerültek a mai problémák. Diplomamunkáját ugyanis Ózd környékéről írta. A bányák bezárásával megindult a lakosság elvándorlása, a munkahelyek hiánya miatt az értelmiség, a fiatal diplomások mentek el legelőbb. A szülők kihalnak, a megüresedő ingatlanra vevőt alig találni. Ebben az interjúban azt mondta, hogy Csernely különösen kedvelt célpontja a deviáns családoknak, akik 50-60 kilométerről költöznek a faluba, és bűnözésből tartják fenn magukat.

A pálinkától se lett jobban

Oláhné Magyar Gitta is a Szabadság úton, egy régi bányászikerházban lakik családjával. A jó negyed óra autóútnyi távolságra fekvő Bélapátfalváról költöztek ide 2012-ben, olcsóbban kaptak házat.

photo_camera Oláhné Magyar Gitta Fotó: Bankó Gábor/444

„A nagyobbik fiú szólt, hogy valami van a kutyával – mesélte Ramóna, a törzskönyvezett pitbullkölyök kimúlásáról. – Furcsa volt a szeme, kicsit tántorgott is. Felhívtuk Szilváson az állatorvost, azt mondta, adjunk neki vizet. Semmi változás, megint felhívtuk, akkor azt mondta, itassunk vele egy kis pálinkát. Nem lett tőle jobban.” Ramónát a kertben temették el, amikor megnéztük, sírján tyúkok kapirgáltak.

Gitta az utcában járőröző rendőröktől megkérdezte, tegyen-e feljelentést, de ők azt mondták, nem valószínű, hogy meglenne a tettes, nem ez volt az első eset, hogy fagyállóval megmérgeztek egy kutyát, és nem is az utolsó. Azt már mi tesszük hozzá: ha a Rózsadombon vagy Újlipótvárosban lennének hasonló esetek, netán – ahogy néhány hónappal ezelőtt – a Margitszigeten, akkor a rendőrség igenis nyomozna. A történtek ellenére is szeretnek itt lakni, nem mennének vissza Bélapátfalvára. Ő is arra a bizonyos három-négy családra panaszkodik, akik beköltöztek a faluba. Elfoglalják az üresen álló házakat és – így fogalmaz – megeszik azokat, vagyis elbontanak mindent, amit pénzzé tudnak tenni, majd odébb állnak. Közben járják a falut, bemásznak a kerítéseken, elviszik, ami mozdítható.

photo_camera Ramóna, a pitbull sírja Fotó: Bankó Gábor/444

Nem kéne így viselkedni

A volt Bányász utcában sétáltunk vissza a központ felé, amikor szembejött egy középkorú cigányasszony. Váradi Zsoltné családja tősgyökeres csernelyi, a nagyapja és az apja is bányász volt, csak nem Farkaslyukon, hanem Kirádon.

Az év elején meggyilkolt idős asszony a nagynénje volt. Dicsérte a rendőrséget, egyre többet járőröznek, a polgárőröket is, bár tudja, nem lehet mindenki mellé egyenruhást állítani, „a polgármester se őrizhet minket, hogy ki mikor tör be”. Különösnek tartja, hogy Csernelyen nincs cigány önkormányzat, miközben 2011-ben a falu 23 százaléka vallotta magát cigánynak (is), de valójában szerinte jóval többen vannak. Amúgy a 20. században még híresek voltak a csernelyi cigányzenészek, mesélték, hogy volt időszak, amikor öt cigánybanda is volt itt. Ha a híres betyár, Vidróczki Márton mulatni akart Szilvásváradon, akkor Csernelyre küldött kocsit muzsikusokért.

Váradiné többször visszatért az összeférhetetlen családokra. „Egy ilyen szép faluban nem így kéne viselkedni – mondta. – Innen, akinek van esze, menekül.”

photo_camera Váradi Zsoltné Fotó: Bankó Gábor/444

A borsod-abaúj-zempléni rendőrséget is megkérdeztük, mit lehet tenni az emberek biztonságérzetének növeléséért. Azt írták, hogy a járőrözést fenn akarják tartani, támogatják az egyre növekvő létszámú helyi polgárőrség működését, valamint szeretnének még több kamerát felszerelni.