Az ellenzéki pártok és a civil szervezetek szekálása, a mozgástér szűkítése és spórolás is állhat a választási törvény átírása mögött

Hétfőn vitatkozott, kedden szavazott az országgyűlés a választási törvény módosításáról és a Novák Katalin által megvétózott panasztörvény elutasításáról, vagyis a köztársasági elnök vétójának elfogadásáról. Bár látszólag csak kissúlyú módosításokat eszközölt, a kormánypárt arra játszhat, hogy a győzelemre esélyes ellenzéki polgármesterjelöltet állító városokban az eddiginél is nehezebb legyen képviselőtestületi többséget állítani, írja László Róbert, a Political Capital választási szakértője.

Nem egyeztettek az ellenzéki képviselőkkel

Ahhoz, hogy a tízezer főnél nagyobb településeken egy párt kompenzációs listát tudjon állítani, eddig elég volt az egyéni kerületek több mint felében jelöltet állítania - jövőre már a körzetek kétharmadát kell lefednie ugyanehhez, írja László Róbert. A szakértő elmagyarázza, mekkora változást is jelent ez pontosan: a mindössze nyolc egyéni kerületre osztott Soroksáron nem lesz nagy változás, az eddigi öt helyett hat jelöltre lesz szükség a listaállításhoz, a huszonhárom kerületre osztott Debrecenben viszont az eddigi tizenkét helyett 2024-ben már tizenhat jelöltet kell állítania azoknak, akik kompenzációs mandátumra is pályáznának. Ez a kérdés főleg a kisebb politikai erőknek döntő jelentőségű: a kisebb támogatottságú pártoknak, civil szervezeteknek, azoknak, akiknek helyben kevés bevethető jelöltjük van.

Jámbor András független képviselő szerint szinte lényegtelen is, mit takar a választási törvény átírása, ha az az ellenzékkel való egyeztetés nélkül kerül az országgyűlés elé, úgy, hogy még előző este és aznap is érkeznek módosító indítványok. A képviselő nem érti, mi indokolja a módosítást: nincs ésszerű magyarázat arra, miért nehezítik a lista- és jelöltállítást, és miért gyengítik az egyéni képviselői státuszt azzal, hogy listáról is lehet pótolni az egyéni képviselőket. Utóbbi azt eredményezheti, hogy a kisebb közösségek, települések elveszíthetik a helyi képviseletüket, amiről Jámbor azt mondja,



az ő demokrácia-felfogásával ellentétes. László szerint a legtöbb érintett településen a parlamenti ellenzéki pártok nagyobb részének gondot okozna önállóan kiállítani a szükséges számú jelöltet, a szétesett, de az önkormányzati választásig valamilyen módon mégis együttműködésre hajlandó ellenzéki erők mozgásterét igyekszik beszűkíteni a friss módosítás.

Rejtélyes motiváció

A szakértő szerint a most nyélbe ütött változtatások az együttműködés felé lökik az ellenzéki pártokat, ami akár még kedvezhetne is nekik - de ismerve a tavalyi választási vereség nyomán uralkodóvá vált bizalomhiányt, a széttartó pártoknak ez aligha lesz ösztönzőerő. „Kétségtelen, két listát már nem tudnak állítani anélkül, hogy egymás köreit zavarnák, de ezzel együtt is, ahol lesz tényleges együttműködési szándék, a leghatékonyabb módszer továbbra is a közös jelöltek és az egyetlen közös lista állítása lesz, márpedig ezt nem nehezíti meg a mai módosítás”, írja László.



A választási törvény átírása mögötti motiváció a szakértő szerint is rejtély, mert a Fidesznek aligha van oka tartani az időközi választásoktól. Az átírással a kormánypárt talán arra játszhat, hogy azokban a városokban, kerületekben, ahol lesz győzelemre esélyes ellenzéki jelölt, a képviselő-testületi többség az eddigieknél is nehezebben álljon fel mögötte. Onnantól pedig már csak egy lépés a városvezető megbuktatása – ahogy arra az elmúlt években is jó pár helyen láthattunk példákat.

Fidesz-szemmel nincs nagy tétje az időköziknek

Egy másik legitim indok lehet a spórolás - de nem közpénzzel, hanem erőforrásokkal: László szerint elképzelhető, hogy a Fidesz egyszerűen már nem akar energiát fektetni a számára valódi tét nélküli időközikbe, amely több száz ember munkaidejét emészti fel, ahelyett, hogy a jövő évi önkormányzati választásokra készülne.

A ma elfogadott törvénymódosítás szerint a már kiírt választások közül azokat tartják meg, ahol a kampány már elkezdődött, tehát ötven napnál kevesebb van hátra a szavazás időpontjáig. A Nemzeti Választási Iroda adatai alapján jelenleg tizenöt településen várható valamilyen időközi választás, és ezek közül nyolcat biztosan megtartanak.

Jámbor András az átírás ezen részét csak „lex-Ferencz Orsolya" néven emlegeti: tavaly a kormánypárt országos listájának 58. helyén szerepeltetett űrkutatásért felelős miniszteri biztos ugyanis esélyes arra, hogy a parlamentben a Fidesz-frakció új képviselőjeként pótolja a nemrég elhunyt Bajkai Istvánt. Ferenczet az önkormányzati választáson a főváros VIII. kerületében egyéniben választották önkormányzati képviselőnek, így – ha parlamenti képviselő lesz – időközi választás lesz a megüresedő helyéért a józsefvárosi körzetében.

Az április végén elhunyt Vágó István esetében hasonló a helyzet a főváros XII. kerületében: a körzetben a Demokratikus Koalíció színeiben politizáló televíziósé volt az egyetlen olyan egyéni mandátum, amelyet az ellenzéki összefogás birtokolt, de a megváltozott helyi erőviszonyok miatt nem egyértelmű, hogy Vágó helyére DK-s jelölt kerül, sem az, hogy az ellenzék együtt indul el a megüresedett képviselői helyért.

Mégsem lesz panasztörvény - vagy nem úgy

A panasztörvény-vétó elfogadásáról már múlt csütörtökön határozott a Törvényalkotási Bizottság, de a parlament elé ez is csak kedden került: ez az a törvény, ami lehetővé tenné, hogy valakit a „magyar életmód" veszélyeztetése miatt jelentsenek fel. Eredetileg a visszaélés-bejelentési rendszerről szóló uniós irányelvre húzta volna rá a kormány, de a köztársasági elnök április végén megfontolásra visszaküldte, hogy az érintett részt húzzák ki belőle. Répássy Róbert igazságügyi miniszterhelyettes szerint