A főváros bicikliutakká alakítja az M3-as metrópótlók buszsávjait

Kisebb várostörténeti korszak zárult le azzal, hogy az M3-as metró öt és fél év felújítás után ismét egész vonalon használható. A metrópótlás utáni korszak egyik első nagy kérdése, ami olvasóinkban is felvetődött, az, hogy mit kezd Budapest a metrópótló buszoknak kialakított, értelmüket vesztő buszsávokkal, melyek még mindig kint vannak, és jelenleg csak a közlekedést nehezítik.

A Fővárosi Önkormányzat és a BKK a 444-hez eljuttatott közleményében azt írja, hogy a pótlóbuszok sávjait biztonságos bicikliutakká alakítják, amivel „új időszámítás ” kezdődik a budapesti városfejlesztésben.



A közlemény szerint az új rendszerben a belváros biciklivel teljesen átjárható lesz észak-déli irányban, illetve a forgalmi rend is jelentősen megváltozik ezen az útvonalon. A kerékpársávok az Üllői úton a Kálvin tér és a Népliget, a Váci úton pedig a Nyugati tér és a Gogol utca között húzódnak majd. Ezzel párhuzamosan a Bajcsy-Zsilinszky úton és a Kiskörúton kisebb módosításokkal visszaállítják a korábbi 2x2-es autóssávokat is. Várakozásuk szerint a fejlesztések a belvárosi dugók számát is csökkenteni fogja, írják.



Karácsony Gergely főpolgármester a döntés mellett azzal érvelt korábban, hogy sok fontos útvonalon, köztük az említetteken sem lehet biztonságosan biciklizni, és mivel a metrófelújítás miatt ezen a vonalon évek óta ott volt a buszsáv, az autósok már megszokták a rendszert.



Balogh Samu várostervező, a főpolgármester kabinetfőnöke szerint „az M3-as metró és a Lánchíd felújítása miatt Budapest közlekedése nem omlott össze, sőt, független navigációs cégek adatai szerint ezzel párhuzamosan csökkent a dugók mértéke. Ez lehetőséget ad arra, hogy a belvárosi autópályák helyett újjáélesszük az egykor szebb napokat látott sugárutakat” - írja a közlemény.

Kitérnek arra is, hogy a Kerékpárosklub felmérése szerint a budapestiek 71 százaléka nagyon valószínűnek vagy legalább elképzelhetőnek tartja, hogy gyakrabban közlekedjen kerékpárral, ha a körülmények javulnak. Azt írják, hogy a tervezés során a biciklisták mellett a Magyar Autóklubbal is egyeztettek. A buszsávok biciklisávokká alakítása várhatóan június elején kezdődik, és július végéig tart. A kisebb átépítéssel járó szakaszok kialakítása több időbe telhet majd, írják.

Riportunk az utoljára átadott M3-as metrómegállók várostörténeti korszakot lezáró, ároktemetős átadójáról itt olvasható.