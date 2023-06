A koszovói elnök hajlandó lenne új helyhatósági választásokat tartani a béke érdekében

Új helyhatósági választásokat tartana a koszovói elnök az ország zavargások sújtotta északi részén. Vjosa Osmani csütörtökön Aleksandar Vucic szerb államfővel, Emmanuel Macron francia elnökkel, Olaf Scholz német kancellárral és Josep Borrellel, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjével egyeztetett.

Hétfőn Észak-Koszovóban szerbek tüntettek azért, mert választási bojkottjuk miatt volt olyan koszovói szerb többségű település, ahol a szavazásra jogosultak 3,5 százalékának szavazataival lett polgármester egy albán politikus. Az ország ezen részén az utóbbi években kívülről teljesen jelentéktelennek tűnő, még szimbolikusnak is nehezen nevezhető ügyek is tudtak súlyos összecsapásokat okozni, így garantálható volt, hogy az albán polgármesterek ügye ismét felkorbácsolja az indulatokat, írta a helyzetet elemző cikkében Bede Márton. A zavargásokban több mint húsz magyar békefenntartó katona is megsérült, a tüntetők állítólag Orbán Viktort is éltették.

A francia és német államfő is arra kérte a koszovói és a szerb vezetőt, hogy rendezzenek minél előbb új helyhatósági választásokat a zavargások által érintett négy településen, a helyi szerbek részvételével. A javaslat megválaszolására egy hetet adtak Osmaninak.



A NATO kedden hétszáz katonát küldött Koszovóba.

(via MTI)