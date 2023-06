Novák: Rendszeresen egyeztetek Orbánnal

Hosszú interjút adott a 24.hu-nak Novák Katalin köztársasági elnök, a beszélgetésből három témát emeltünk ki:

Novák Orbánról

„A miniszterelnökkel időről időre megosztom elképzeléseimet. Rendszeresen szoktam vele találkozni, ő is elmondja, hogy éppen milyen döntéseket tervez.”- mondta a miniszterelnökkel való kapcsolatáról. Állítása szerint rendszeresen beszélnek egymással. „Ezek majdnem mindig négyszemközti beszélgetések, ritkán jut idő a személyes dolgokra, annyi fontos témánk van” - fűzte hozzá. Arra a kérdésre, hogy mennyire tartja magát függetlennek Orbán Viktortól, Novák Katalin úgy válaszolt, hogy

"pont annyira, amennyire a köztársasági elnöknek függetlennek kell lenni a kormányfőtől."

photo_camera Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Több dologban is nemet mondott már neki, de erre egyetlen példát sem hozott. Novák szerint

"ezek inkább személyes jellegű dolgok. Nem kért, de általában sem kérne tőlem olyat, amire nemet kellene mondanom. Nem teremtünk ilyen helyzetet. A kapcsolatunknak nem ez a természete. Nem adunk egymásnak utasításokat, megbeszéljük a dolgokat. Volt már olyan, hogy megkérdeztük a másikat, el tud-e menni valahova helyettünk. Volt már, hogy nem tudtam elmenni, és akkor például nemet kellett mondanom. De nem tudom pontosan, mire gondol, hogy Orbán Viktor miket kérne tőlem."

Novák a lengyel-magyar kapcsolatokról

„Sok mindenről beszéltünk, de ahogy azt már mondtam, ezeknek a beszélgetéseknek az a természete, hogy nem a nyilvánosság előtt zajlanak. Ezért sem tartanám korrektnek, hogyha bármilyen információt megosztanék vagy kiszivárogtatnék erről a találkozóról, ahogy a lengyel fél sem tette vagy tenné. Ez a diplomácia alapszabálya, amit mindketten jól ismerünk.” - mondta első külföldi, Lengyelországba vezető útjáról Novák. Korább a Direkt36 írta meg, hogy kínosan hideg fogadtatásban volt része a magyar köztársasági elnöknek. A lap szerint Mateusz Morawiecki miniszterelnök megkérte Novákot, magyarázza el, miért olyan súlyos Magyarország orosz energiafüggése.

A köztársasági elnök sajnálatos adottságról beszélt, mire Morawiecki előállt a saját elemzéseikkel, melyek szerint Magyarország technikailag ki tudná váltani az orosz energiát, csak nem akarja.

photo_camera Fotó: WOJTEK RADWANSKI/AFP

Novák most elismerte, hogy "ezen a beszélgetésen kemény témák" is voltak. Nemmel válaszolt arra a kérdésre, hogy hidegek-e most a magyar-lengyel kapcsolatok. Novák szerint "mindkét félnek az volt a szándéka, hogy megértse a másik ország álláspontját, a háború kapcsán és más kérdésekben is."

Novák Budaházy György kegyelméről

"Az egyik legnehezebb döntés volt, amit eddig meg kellett hoznom," mondta Budaházy György kegyelmi ügyéről.



„Borzasztó bonyolult ügy, több száz oldalnyi anyagot olvastam el, mielőtt meghoztam a döntést. Egy olyan minősített, kegyelmi pillanatban született meg a döntés, amikor a Szentatya magyarországi apostoli látogatása zajlott. Több kegyelmi kérvényről is döntést hoztam. Ebben megint csak nem kivételes módon jártam el, ez egy létező gyakorlat.”

- mondta.

photo_camera Fotó: VINCENZO PINTO/AFP

Arra a kérdésre, hogy mi volt a fő ok, hogy amiért kegyelemben részesítette Budaházyt, annyit válaszolt, hogy