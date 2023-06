Tatabánya ellenzéki sikersztori volt, óriási összeveszés lett belőle

Igazi ellenzéki sikersztorinak tűnt az összefogás Tatabányán a 2019-es önkormányzati választáson. A megyeszékhely politikai életében újoncnak számító Szücsné Posztovics Ilona mögé hat ellenzéki párt - DK, Jobbik, LMP, MSZP, Momentum, Párbeszéd - is beállt. Végül közel hatszáz szavazattal verte a Fidesz jelöltjét, a közelmúltban elhunyt Schmidt Csabát, aki a 2. egyéni választókerületben szerzett mandátumot, halála miatt kellett időközi választást kiírni a 2. egyéni választókerületben, ezt tartják most vasárnap.

Meglepő, de az egykori bányászvárosban a rendszerváltás óta soha nem nyert baloldali polgármester, 2010-ig a szabad demokratából fideszessé lett Bencsik János, 2010-től 2019-ig pedig Schmidt Csaba vezette a várost.

Ellenzéki sikersztorinak nézett ugyan ki Tatabánya, de már a választás után tudni lehetett, hogy a 65 ezres város nem néz könnyű évek elé. A közgyűlésben az ellenzéki összefogás kilenc jelöltje mellett nyolc fideszes és a fontos kérdésekben rendre a Fidesszel szavazó mi hazánkos jutott. Hamarosan az ellenzéki frakció is recsegni-ropogni kezdett, ma ott tartunk, hogy

az ellenzéki összefogás kilenc jelöltjéből a polgármesterrel együtt négyen vannak,

ketten a polgármester frakcióját kívülről támogatják,



hárman a Generációk Tatabányáért Egyesület színeiben politizálnak, ők hamarabb egyeztetnek a Fidesszel, mint saját 2019-es szövetségeseikkel.

Ha így nézzük, nem oszt, nem szoroz, ki nyeri a 2. egyéni választókerületet, a közgyűlési matematika nem változik, a polgármester frakciója a külső támogatókkal együtt így is, úgy is kisebbségben marad.

Sokan szerették a városban

Schmidt Csaba a város köztiszteletben álló polgára volt. Pályafutását vegyészként kezdte, országgyűlési képviselő is volt, 2014-ben hármasikrei születtek. A polgármesteri poszt felé a Fidesz 2010-es országgyűlési választási győzelmével, Bencsik államtitkárrá válásával nyílt meg előtte az út. Még Varga Máté - a baloldali ellenzék pártjainak jelöltje, aki megválasztása esetén a polgármester frakcióját erősítené - is azt mondta: „Egy olyan ember halt meg, akit sokan szerettek a városban, sokáig nem tudtuk, hogy viszonyuljunk a helyzethez. Tiszteltem Schmidtet, nem voltunk egy platformon, de páratlan tudása nagyon fog hiányozni.”

Gál Csaba, a Fidesz jelöltje a gazdasági irodát vezette a fideszes városvezetés alatt, közeli munkatársa volt hát Schmidt Csabának. „Olyan magasra tette a mércét a munkájával, hozzáállásával, szakmai tudásával, hogy utána bármilyen feladatot elvállalni bátorságot igényel - írta megkeresésünkre. - Személyesen is közel álltunk egymáshoz így nem volt könnyű a döntés, de a városunk sorsa iránti felelősséget érezve, vállaltam a jelöltséget.”

Fidesz kontra egyesült ellenzék

A 2-es választókerület a mai formájában a 2008-as válság utáni spórolás eredménye. Két, igen eltérő karakterű kerületről van szó több mint 5 ezer lakossal. A sváb gyökerű Alsógalla családi házas övezet, egyre több beköltözővel, inkább jobboldali szavazóbázissal. Alsógallánál nehéz lenne jobban különböző térséget találni az Óvárosnál, ami a 20. század elején induló bányászat központja volt, és ahol az egykori Ságvári lakótelep hatvanas években épült tömbjei is vannak.

photo_camera Tömbház az egykori Ságvári-lakótelepen Fotó: Tóth-Szenesi Attila

Schmidt Csaba megüresedett helyére öten indulnak:

Gál Csaba (Fidesz) - a választókerület a mai formájában 2010 óta létezik, azóta - 50 százalék fölötti eredménnyel - mindig a Fideszé volt a mandátum, így most is a fideszes jelölt a legesélyesebb. Azt mondják róla, hogyha jól szerepel, ő lehet a Fidesz 2024-es polgármester-jelöltje, a kampányba bele is adnak mindent.

Varga Máté (Párbeszéd, DK, LMP, Momentum, MSZP) - az elmúlt évek tatabányai pártpolitikai háborúi dacára a 2019-es nyerő összefogás tagjaiból egyedül a Jobbik hiányzik, igaz, Varga kampányát ők is segítették, de az országos direktíva szerint balos összefogásban logóval nem vehetnek részt. Ha a Fideszre azt mondtuk, mindent belead, ez az ellenzéki összefogásra is igaz. A kampányra felélesztették a Jó Szerencsét nevű, a Fidesz és szövetségesei által megszüntetett egykori önkormányzati újságot, ezt az egykori szövetséges Gutai Zsolt sérelmezte is a választási bizottságnál, de a panaszt elutasították. Varga amúgy a közelmúltig az önkormányzat sajtósa volt, most a VI. kerületi, ellenzéki vezetésű önkormányzatnál dolgozik, egyebek mellett a közösségi költségvetéssel foglalkozik.

photo_camera Varga Máté Fotó: Tóth-Szenesi Attila

Gutai Zsolt (Generációk Tatabányáért Egyesület) - a volt LMP-s politikus, a Boldogulj Tatabányán blog szerzője az egyesületét már azelőtt létrehozta, hogy az ellenzéki összefogás frakciójából kivált volna a három politikus, akik ezen a néven megalapították a frakciót. Egyszerre szúr oda a Fidesznek és az összefogásnak is, amikor azt mondja: szeretné, ha nem a pártok döntenének arról a budapesti központban, hogy mi legyen Tatabányán, hanem egy olyan civilszervezet, ahol az itt élőknek döntő befolyásuk van. A 2019-es ellenzéki összefogást támogatta ugyan, de azt szerette volna, ha a pártok elhagyják logóikat, ahogy például Jászberényben történt. Saját sikerének is tartja Szücsné Posztovics Ilona megválasztását, akit blogján keresztül támogatott. Egy országos bloghálózat szerinte az ellenzék kezében nagy fegyver lenne, igyekezett átadni ez irányú tapasztalatait, mindhiába, már nincsenek illúziói. Az egyesületnek ez lesz az első választási megmérettetése.

Ábrahám Barnabás (Mi Hazánk) - győzelme esetén ő lenne a párt második politikusa a közgyűlésben. Mi is megírtuk, hogy a történész végzettségű politikusról előkerült egy karlendítős fotó.

Munczer István (Megoldás Mozgalom) - Neki van tán a legtöbb plakátja.

Parkoló, közbiztonság, parkoló, lakhatás, parkoló

Megkérdeztük az esélyesebb jelölteket, mi az a három dolog, ami a már-már kisvárosnyi választókerület legégetőbb problémája, amiket a ciklusból hátralévő rövid időben akár orvosolni is lehet.

Gál Csaba (Fidesz): 1. A szeptemberi óvodakezdés miatt legsürgetőbb a Benedek Elek Óvoda felújításának befejezése. 2. A városüzemeltetési feladatokat is sokkal hatékonyabban kell ellátni (fűnyírás, parkolók állapota). 3. Együttműködés a helyi közöségekkel, civil szervezetekkel, intézményekkel.

Varga Máté (Párbeszéd, DK, LMP, Momentum, MSZP): 1. Az önkormányzati bérlakásokra rengeteg az érdeklődő, miközben sok az üresen álló ingatlan a városban. Ilyen az egykori földhivatal és a nyugdíjfolyósító épülete, meg kell vizsgálni, milyen feltétekkel alakíthatók itt ki bérlakások. 2. Az alsógallai vasútállomás mellett a volt brikettgyár helyén P+R parkoló lett volna, de ez is rajta volt a kormány által felfüggesztett beruházások listáján. Ezzel együtt megoldást kell találni a problémára. 3. A kampányban tartott családi napon kiderült, hogy az embereknek hiányoznak az ilyen jellegű közösségi események, szeretné ezeket rendszeressé tenni.

Ábrahám Barnabás (Mi Hazánk): 1. A szelektív hulladékgyűjtők számának növelése, hiszen hiába szeretnék sokan szelektíven gyűjteni a hulladékot, ha erre nincs kiépítve megfelelő infrastruktúra. 2. A közbiztonság és köztisztaság javítása. Az Árkádok üzletsoron és a vele szemben elhelyezkedő utcafronton tarthatatlan állapotok uralkodnak. 3. Útburkolati javítások, a közterek, parkok rendbetétele, hiszen sok esetben burjánzik a gaz utóbbiak esetében.

Gutai Zsolt (Generációk Tatabányáért Egyesület) - 1. Parkolókat létesítene a zöldterületek megszüntetése nélkül. 2. Nyilvános vécét építene, az egész városban is csak két közparkban van vécé. 3. Átláthatóbb pénzügyi és lakásviszonyokért szállna síkra. Azt mondja, „a harmincmilliárdos csilivili sportcsarnok mellett van olyan lakás, ahol nincs fürdőszoba és vécé”.