Súlyos testi sértéssel gyanúsítják Szalai Ádámot a tavaly decemberi verekedése miatt

Újra kihallgatták és súlyosabb bűncselekménnyel gyanúsítják Szalai Ádámot, a magyar labdarúgó-válogatott volt csapatkapitányát a tavaly decemberi verekedés miatt, írja a 24.hu.

photo_camera Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

Szalai tavaly decemberben egy Bazilika melletti szórakozóhelyen került összetűzésbe egy társasággal, akik belekötöttek az öccsébe, amiért nem volt hajlandó fotót készíteni róluk. A sportoló beszámolója alapján a társaság egyik tagja, saját elmondása szerint is már túl néhány italon, lefaszfejezte Szalai öccsét, mire a futballista visszaszólt neki, talpával mellkason rúgta, és a földön is megrúgta. Szalai azt cáfolta, hogy a földön fekvő férfiba is belerúgott.

Szalait garázdasággal és könnyű testi sértéssel gyanúsították meg. A lap értesülései szerint jogos védelemre hivatkozott a vallomásában, azt mondta, csak az öccsét féltette.

Azóta elkészültek a szakvélemények az ügyben, és a rendőrség súlyosított a bűncselekmény minősítésén. A BRFK súlyos testi sértés bűntett kísérlete miatt folytat eljárást, amely során egy férfit gyanúsítottként hallgattak ki. Az eljárás eredményességének érdekében további információt nem áll módunkban közölni, írta lap kérdésére a BRFK.