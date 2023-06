Letartóztathatták Armageddon tábornokot a Moscow Times szerint

Letartóztatták Szergej Szurovikin orosz tábornokot a The Moscow Times szerint, ahol két, a védelmi minisztériumhoz közel álló, névtelenséget kérő forrásra hivatkozva írnak erről. Hivatalos információ egyelőre nincs az ügyben, a védelmi minisztérium nem kommentálta azt. Szurovikint szombat óta nem látták, tehát azóta, hogy a Jevgenyij Prigozsin vezette lázadás meghiúsult.

A The Moscow Times forrásai szerint Szurovikin letartóztatása kapcsolatban lehet Prigozsin lázadásával. „Úgy tűnik, ő [Szurovikin] Prigozsin oldalát választotta a felkelés során, és most a tökeinél fogva kapták el” - mondta a forrás a lapnak. Hogy pontosan hol tarthatják fogva a tábornokot, arról nem közöltek információt a szivárogtatók. Korábban egy Vlagyimir Romanov nevű háborúpárti katonai blogger is beszélt arról, hogy Szurovikint vasárnap őrizetbe vették, és a moszkvai Lefortovo fogdában van.

Alekszej Venediktov, a bezárt Ekho Moszkvij rádióállomás főszerkesztője a Telegramon azt írta, hogy Szurovikin három napja nem tartja a kapcsolatot a családjával.

photo_camera Putyin itt még kitüntette Szurovikint. Fotó: ALEXEY DRUZHININ/AFP

Arról, hogy milyen szerepe lehetett Szurovikinnek és más katonai vezetőknek a hétvégi lázadásban, Gazda Albert írt elemzést. A New York Times kedden meg nem nevezett amerikai tisztviselőkre hivatkozva arról számolt be, hogy Szurovikin előzetesen tudott Prigozsin tervéről. Szergej Szurovikint januárban váltották le az orosz erők éléről, az azt megelőző hónapokban ő irányította az ukrajnai műveleteket. Hírnevét a szíriai orosz beavatkozás során szerezte, arról, hogy ott mit tett és hogyan csinált üzletet belőle, az Armageddon tábornok rengeteget kereshetett a szíriai háborún című cikkünkben írtunk. Uj Péter mai hírleveléből pedig Szurovikin pályafutásának izgalmas korai eseményei is kiderülnek.