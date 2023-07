Garancsi cége építheti a debreceni akkumulátorgyárat

A Garancsi István érdekeltségébe tartozó Market Építő Zrt. építheti fel a kínai CATL debreceni akkumulátorgyárának központi gyártócsarnokát, írja az RTL. A munkák már meg is kezdődtek. Garancsi Orbán Viktor barátja, számos állami megbízást kapnak az érdekeltségei, rosszul nem szokott járni, ha kell, megsegíti a jogalkotás, nem is csak egyszer. Kaszinókoncesszió is kötött ki nála, és többek közt övé a sikeres focicsapat, a Fehérvár FC is, ebben sok öröme azért mostanában nincs.

A kormány a debreceni gyárról többször is elmondta, hogy hasonlót épített a kínai cég Németországban is, Faluvégi Balázs, a társadalom és környezettudatos befektetések szakértő szerint a türingai üzemhez képest