Lázár János szabotőröket, vasútellenes szivárogtatókat és két MÁV-vezérhelyettest rúgott ki az 1-es fővonalon történtek miatt

A MÁV három vezérigazgató-helyetteséből kettőt felmentett Lázár János. A vezetőknek az 1-es számú (Budapest–Hegyeshalom) vasúti fővonalon bevezetett kényszerű sebességkorlátozás miatt kellett távozniuk, írta meg a hvg.hu.

Az egyik kirúgott vezető Szijjártó Péter keresztapja, Virág István, pályaműködtetési, egyben megbízott beruházási vezérigazgató-helyettes. A másik Bádonfainé Szikszay Erzsébet gazdasági vezérigazgató-helyettes.

photo_camera Lázár János beszédet tart a Hódmezővásárhely–Szeged között közlekedő tram-train átadásán Fotó: Ujvári Sándor/MTI/MTVA

Csepreghy Nándor, az Építési és Közlekedési Minisztérium államtitkára arról beszélt, hogy nemcsak a MÁV-tól, hanem a minisztériumból is rúgtak ki embereket. Azt mondta, voltak, akik lassították vagy egyenesen szabotálták a fővonal felújítási munkálatait, és olyanok is akadtak, akik vasútellenes kampányokhoz szállítottak anyagokat a médiának és az ellenzéki pártoknak. Ezektől az emberektől megváltak.

Az 1-es vasúti fővonal Biatorbágy és Szárliget közötti szakaszán augusztus 24-én vezettek be ideiglenes sebességkorlátozást a pálya rossz állapota miatt. A lassújel kihelyezése miatt a legfontosabb nemzetközi járatok menetideje is nőtt. Lázár ezután utasította a MÁV-ot, hogy azonnal kezdjék meg a karbantartási munkálatokat.

A MÁV vezetése Lázárt kérte meg, hogy szerezzen forrást a pénzügyminisztertől a felújításra. Lázár erre úgy reagált, hogy aki egy 800 milliárdos kasszában nem talál 32 milliárd forintot, amivel később elszámolnak, az tegye le a lantot. Arra kérte a MÁV vezetőit, hogy ne okoskodjanak, hanem csinálják azt, amire utasította őket, vagyis garantálják az emberek biztonságát.

Lázár egyébként augusztus 1-jén zárt be tíz vasúti mellékvonalat. A vonalak közül háromra mi is ellátogattunk: írtunk a Mezőhegyes–Újszeged, az Abaújszántó–Hidasnémeti és a Balassagyarmat–Ipolytarnóc vonalak bezárásáról is.