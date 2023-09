Fárasztás közben majdnem elvesztette 4 ujját az após, de sikerült kifogni a 2,5 méternél hosszabb, talán rekordsúlyú óriásharcsát a Bodrogból

A farkával együtt 256 centi hosszú, kifejezetten dagadt óriásharcsát pergetett ki a Bodrogból egy horgász még március végén, de csak most mesélt róla a Pecaverzum horgászoldalnak. A hal tömegét nem tudták lemérni, de ha tényleg ilyen hosszú volt, akár új magyar rekord is lehetett volna, igaz, az ekkora harcsák súlya elég széles határok között változhat.



A szakácsként dolgozó T. Gergő azt mesélte, rengeteget melózik, plusz most született gyereke, ezért csak közel fél évvel élete fogása után jelentkezett a fotókkal és a sztorival a Pecaverzumon.

A halat a Bodrogon fogta, nagyjából két kilométerrel a tiszai torkolat fölött, pergetve, függőlegesen emelgetett vertikális csalival, 25-ös fonott zsinórral. A pecás elbeszélése szerint ő alapvetően békés halas horgász, de pár éve belekóstolt a pergetésbe is, amit főleg hideg víznél művel, amikor még nem mozognak annyira a békés kedvencei.

Ezt a halat is hideg víznél fogta, március 27-én. Bár a harcsa elvileg és klasszikusan melegebb vízben fogható fajnak számított, az elmúlt évek tapasztalatai alapján szívesen táplálkozik bármikor, akár tél közepén is. A fogásban nem is ez az egyedi, hanem az, hogy T. Gergő elbeszélése szerint azért kezdett célzottan harcsázni idén márciusban, mert a Bodrogon ekkor már elkezdődött a dévérkeszegek ívása. A dévér ívása hosszú időszakot ölel fel, de ennyire korán igen ritkán ívik, a jellemző inkább az ennél egy hónappal későbbi kezdet, hogy a folyamat belenyúljon a nyárba. Idén ráadásul kifejezetten hideg volt a tavasz, szokatlanul sokáig kitartó alacsony vízhőmérsékletekkel a hazai folyókon.

A Dunán, ahol én horgászom, májusban is alig-alig indult meg a dévérívás, nemhogy márciusban. T. Gergő ráadásul arról írt, hogy 3-4 kilós dévérek ívására álltak rá a harcsák. Ekkora zsákmányállatra hajtó harcsákról ritkán hallani, úgyhogy a Bodrogon különlegesek lehetnek a körülmények.

A horgász 3,5 órán át fárasztotta a hatalmas halat, végül az apósa segítségével, kalákában sikerült a csónakba húzniuk azt. A harcsa előtte leginkább a meder közepén lefeküdve védekezett. A fárasztás közben a horgász apósa egyszer a fonott zsinórt kézzel megmarkolva próbálta felhúzni a fenéken fekvő óriásharcsát, ami emiatt hirtelen megindult, a zsinór pedig elvágta négy ujját.

Miután a fárasztás végéhez érve T. Gergő nem akart belenyúlni a harcsa szájába, a tökös após nyúlt bele helyette, hogy fixen megtartsa a halat, a horgász pedig a két alkarjával betámasztott a kopoltyúk mögé, aztán némi huzavona áron sikerült a csónakba húznia a farkával együtt két és fél méteresnél is hosszabb állatot.

A hal akkora volt, ők pedig annyira elfáradtak, hogy vissza sem tudták volna dobni, plusz ismerősök is azt ajánlották, hogy tartsák meg, így végül lefilézték. A horgász elmondása szerint „összesen mintegy 80 kiló filét kaptak”.

Ez megint érdekes adat. Több tapasztalt nagyharcsa-horgásszal, illetve harcsafélékkel hivatásszerűen foglalkozó halkutatóval beszéltem arról, hogy – az egyedi ingadozásokat is belekalkulálva – durván milyen bruttó tömeg per tiszta filé arányt lehet elérni a harcsánál. Egy témában járatos halkutató szerint az arány 40 százalék lehet – ez 200 kilós harcsát feltételezne , de szerinte szinte irreális 50 százalékkal kalkulálva is 160 kiló jönne ki. Más tapasztalt harcsázók viszont felvetették, hogy a szerintük is 40 százalék körüli arány a teljes letisztított, bőrétől, zsírrétegétől és a vörös húsrészektől megszabadított filére vonatkozik. Filének nevezhető ugyanakkor az is, ha a harcsa húsát egyszerűen levágják a gerincről, rajta hagyva a bőr- és zsírréteget (ahogy a legtöbb más halfajnál ez történni szokott.) Ekkor a hal bruttó tömegének sokkal nagyobb részét teszi ki a filé, egy elismert szakértő szerint akár 60 százalékot is. Ebben az esetben 133 kilós környékére lett volna tippelhető a bodrogi harcsa. Ám a Pecaverzum cikkéből kiderül, hogy a halat minimum megnyúzták.

Összehasonlítás végett: az aktuális magyar hivatalos rekordhal a farka nélkül volt 230 centis és 113 kilós.

De az biztos, hogy a lefotózott harcsa mindenképpen nagyon nagy, és igen ügyesnek kellett lenni a kifogásához.