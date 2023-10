Novák Katalin szerint Magyarország kétmillió ukránt fogadott be, ami egyszerűen nem igaz

Interjút adott a The Australian című lapnak Novák Katalin. A csendes-óceáni térségben látogatáson lévő államfő több mindenről nyilatkozott. Kérdezték arról is, „hogy a nyugati médiában miért jellemzik tévesen Magyarországot és a magyarokat antidemokratikusnak és szabadságellenesnek”, amire Novák úgy válaszolt: egyebek mellett azért, mert nem értik a magyar nyelvet, másrészt a magyar álláspont sokszor nem illik bele a fősodratú, liberális narratívába, de Novák Katalin szerint az is igaz, hogy nem helyezünk elég hangsúlyt arra, hogy megmagyarázzuk az álláspontunkat. Sokszor nehéz megérteni, hogy olyan emberek, akiknek egy része még csak nem is járt Magyarországon, hogyan állíthatnak határozottan ilyen tévhiteket Magyarországról és a magyar emberekről - mondta az MTI szemléje alapján.

De volt egy olyan kijelentése is, hogy

„Magyarország kétmillió ukránt fogadott be”.

Ami - ha igaz lenne - azt jelentené, hogy jelenleg minden hatodik ember ukrán Magyarországon.

Csak tippelni lehet, hogy Novák milyen adatokra alapozta ezt a kijelentését. Lehet, hogy arra, hogy a háború óta hányan lépték át a magyar-ukrán határt, illetve mennyi ukrán kérdezett még Románia felől. Amibe beletartoznak a háború elől menekülők, de a magyarországi munkára érkező, a rokonlátogatók vagy akár azok, akik csak bevásárolni ugrottak át. Igaz, ez a szám meg jóval nagyobb, mint kétmillió.

Az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának adatai szerint összesen 53 375 menekült érkezett Magyarországra Ukrajnából a háború kirobbanása óta. Ebből 38 185-en kértek menedékjogot, ideiglenes védelmet vagy hasonlót. Miközben 5 826 700-an menekültek el Ukrajnából valamelyik európai országba.

link Forrás

Megkérdeztük Novák Katalin hivatalát, hogyan jött ki a kétmillió befogadott ukrán, ha válaszolnak, jelentkezünk.