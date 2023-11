A Vatikán hangsúlyozza: meg lehet keresztelni a transz és meleg párok gyerekeit is

A vatikáni Hittani Kongregáció dokumentuma, megerősítve Ferenc pápa aláírásával, egyértelművé teszi, hogy

a transzszexuálisok és a melegek is megkeresztelkedhetnek,

ők is lehetnek keresztszülők,

esküvői tanúk,

illetve megkeresztelhetik a gyerekeiket.

„Egy transzszexuális - még az is, aki hormonális kezelésen és nemi átalakító műtéten esett át - ugyanolyan feltételek mellett részesülhet a keresztségben, mint a többi hívő, ha nem áll fenn olyan helyzet, amely közbotrányt okozhat vagy zavarba hozhatja a híveket” - olvasható a két és fél oldalas szövegben, amely egy olyan brazil püspöknek adott válasz, aki hat kényes kérdésben kért iránymutatást a Szentszéktől.

Ebben az is szerepel, hogy „a transznemű gyermekek vagy serdülők is részesülhetnek a keresztségben, ha jól felkészültek és hajlandók rá”. Illetve az is, hogy „bizonyos feltételek mellett egy felnőtt transzszexuális, aki hormonális kezelésen és műtéten is átesett, elfogadható keresztapának vagy keresztanyának”, de ez nem automatikus „jog”. Ahogy a feljegyzés fogalmaz: „A lelkipásztori óvatosság megköveteli, hogy ezt a lehetőséget ne engedjük meg, ha fennáll a botrány veszélye", különösen „az egyházi közösség oktatási szférájában”.

A Hittani Kongregáció prefektusa hangsúlyozza, hogy „az egyház nem vámhivatal, hanem atyai otthon, ahol minden embernek van helye a maga nehéz életével”, és a keresztséget nem lehet megakadályozni, „még akkor sem, ha kétségek maradnak egy személy objektív erkölcsi helyzetével kapcsolatban”.

Ezek nem új szabályok, de joggal feltételezhető, hogy a világ számos részén nem ebben a szellemben járnak el a papok, akiknek van mérlegelési lehetőségük, kinek milyen szerepet engedélyeznek. A rendelkezésről beszámoló katolikus lap, a La Croix szerint az új vatikáni feljegyzés lényege az, hogy ne fosszák meg az embereket a szentségektől, „még akkor sem, ha kétségek maradnak” az „erkölcsi helyzetükkel” kapcsolatban. A tanítóhivatal igen vagy nem válaszok helyett árnyaltabb megközelítést alkalmaz, például, amikor azt mondja, hogy egy homoszexuális pár béranyaság útján született gyermeke megkeresztelhető, „feltéve, hogy megalapozott remény van arra, hogy a katolikus vallásban nevelkedik”. De, ahogy a lap megjegyzi, ez az általános norma minden keresztelésre vonatkozik.

Ferenc pápa nyáron, a lisszaboni ifjúsági világtalálkozón mondott beszédében nem győzte elégszer hangsúlyozni, hogy az ajtó mindenki előtt nyitva áll: „Barátaim, szeretném tisztázni veletek, mert ti nagyon érzékenyek vagytok a hazugságokra és az üres szavakra: az Egyházban mindenki számára van hely, mindenki számára! Senki sem haszontalan, senki sem felesleges, mindenki számára van hely. Úgy, ahogy vagyunk, mindenkinek. És Jézus ezt világosan kimondja, amikor elküldi az apostolokat, hogy hívjanak meg mindenkit a lakomára, amelyet egy ember készített: »Menjetek, és hozzatok ide mindenkit, fiatalokat és öregeket, egészségeseket és betegeket, igazakat és bűnösöket: mindenkit, mindenkit, mindenkit.« Az Egyházban mindenki számára van hely.”