Orbán Ráhel a teljes élet titkát ígérte, a mesterséges intelligenciával feltuningolt avatarját kaptuk helyette

Eddig azoknak sem sikerült meggyőzniük, akik az emberi civilizáció közelgő pusztulását látták a mesterséges intelligenciában, de azok az optimisták sem nyugtattak meg maradéktalanul, akik szerint az AI csak egy újabb technológiai lépcsőfok. Annyi biztos, hogy a legkevésbé valószínű forgatókönyvek mindenképpen az tűnt, hogy a magyar kreatívipar Orbán Ráhel előadásából próbálja majd megtudni, milyen viszonyban áll egymással az érzelmi és a mesterséges intelligencia.

A BDPST Koncept kreatív igazgatója visszatérő vendég a Republic Group Brandfestiválján: tavaly arról mesélt, hogyan tudott sikereket elérni annak ellenére, hogy az apja a miniszterelnök. De idei vállalása ennél is merészebbnek ígérkezett:

A szinopszis alapján joggal számíthattunk arra, hogy ez lesz a NER-es Magyarázat mindenre, igazi civilizációs iránymutatást kapunk:

„Üzlet és élet, sikeres vállalkozás és egészség. Orbán Ráhel előadásában nemcsak a karizmatikus vezetők sajátosságaira, a döntéshozóképesség fontosságára és szenzitív piacismeret fontosságára fog kitérni, hanem a kreativitásra, a csapatjátékra és a teljes élet titkaira is. A BDPST Koncept ügyvezetője és kreatívigazgatója továbbá meg fogja osztani gondolatait a mesterséges intelligencia kreativitásra gyakorolt pozitív és negatív hatásairól is.”

A műsor annyira korszerűen indult, hogy mielőtt fény derült volna a teljes élet titkaira, Orbán Ráhel AI-generált avatarja konferálta fel az igazi Orbán Ráhelt, akit mostanában az foglalkoztat, hogyan lehetne mesterséges intelligenciával fokozni a vendégélményt. Bár férjével közös birodalma az elmúlt években szédítő terjeszkedést mutatott be a nemzetközi fuvarozástól a bankszektorig, a miniszterelnök lányának külön fájhat, hogy a luxusszállodáik tavaly veszteséget mutattak.

Orbán Ráhel most is aggódva jegyezte meg, hogy a polikrízisek korában még a versenyszféra is erősödik, ezért úgy látja, „a technológiai fejlődés az egyetlen kitörési pont, ahol mi is lépést tudunk tartani a jövővel, és erre tudjuk építeni a versenyképességünket”.

Ezen a ponton sajnos rá kellett jönnünk, hogy Orbán Ráhel témát változtatott, mert a teljes élet titka helyett egy száraz, felolvasásszagú előadást kaptunk arról, milyen AI-alapú szoftvereket használnak a szolgáltatói folyamatokban revenue managementre vagy mondjuk a szobatakarítás beosztására. De sajnos „jelenleg inkább csak nagy szállodák alkalmasak arra, hogy megfizessék ezeket a programokat.” A közönség nagyobb megfejtésekre számító része meg is indult előadás közben a büfé felé.

Hibrid rezsim, hybrid skills

De Orbán Ráhel sem bízik annyira az új technológiákban. Amikor a Dorottya utcában megnyíló újabb hoteljükről beszélt - amire egyébként a Mészáros-féle Bankholdintól kaptak hitelt -, azt mondta: „Az AI a mi esetünkben nem képzi a brandélmény, a narratívának a részét, itt csak úgy jelenhet meg, mint egy háttértámogató szerv.” Már 8 évvel ezelőtt is felmerült, hogy kulcskártyák helyett majd telefonnal lehetne nyitni a szobákat, de Orbán Ráhel még nem látja ennek az elterjedését. Szerinte inkább a hibrid megoldásokat támogatja, ami a családja rendszerszemléletétől egyébként sem áll távol.

„Az AI kétélű fegyver, hiszen abban a pillanatban, ahogy tudjuk, hogyan kell használni, nagyon sok eredményt tud hozni, optimalizál és a hatékonyságunkat segíti, ugyanakkor ha nem tudjuk, hogyan kell használni, akkor sokkal több hibát halmozhatunk fel ” - ennyi volt a kreatív igazgató nagy megfejtése. De a techszkeptikus előadás végül mégis egy digitális csodával zárult:

az AI-val feltuningolt Orbán Ráhel japánul köszönt el a közönségtől.