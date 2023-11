Magyarországi turisták rekedtek egy romániai kirándulóhelyen a hó miatt

Vasárnap reggelre az ország több megyéjében jelentős mennyiségű hó esett a hegyekben, több utat nem sikerült időben letakarítani. A Digi 24 hírportál szerint a hó miatt turisták - köztük magyarországi kirándulók - rekedtek Bihar megye népszerű kirándulóhelyén, a Pádis-fennsíkon.

A térségbe vezető utat 25 centiméteres hótakaró borítja, az erős szél több fát az úttestre döntött, tovább akadályozva a közlekedést. Mircea Malan, a Bihar megyei közgyűlés alelnöke közölte: csapataik órák óta dolgoznak az akadályok elhárításán.

Hó borítja Hargita megye hegyvidéki útjait is, a román útügyi hatóság Brassó területi igazgatósága szerint a Bucsin-tetőn, Borszék, a Gyilkos-tó térségében és Hargita-fürdőn is havazott. A székelyföldi megyében másodfokú viharriasztás van érvényben.

Parajd közelében a mentőalakulatok közbelépésére volt szükség, miután egy fa gépkocsira zuhant, a jármű vezetője kisebb sérüléseket szenvedett, írta az Agerpres hírügynökség.

Dolgoznak a hókotrógépek az Erdélyt Moldvával összekötő Borgói-hágón is, ahol helyenként 10 centiméteres a hótakaró és az úttestre kidőlt fák is akadályozzák a gépkocsiforgalmat. Bukarestben is több helyszínen a tűzoltóknak kellett beavatkozniuk, miután az erős szél fákat döntött ki. (MTI)