Beküldtek egy miniatűr videókamerát a kilenc napja a beomlott alagútban rekedt indiai munkásokhoz

Kilenc napja rekedtek egy építés közben beszakadt alagút alatt az építőmunkások India Uttarakhand államában. Most egy endoszkópos kamerával először készítettek felvételt a 41 munkásról. Az eszközt hétfőn csúsztatták be abba a csőbe, amit a baleset után fúrtak az alagút belsejébe. Ezen a csövön keresztül tudják ellátni a bentrekedteket élelemmel is.

Az omlás november 12-én reggel történt az északi állam Uttarkashi körzetében. Az építés alatt álló alagútban egy földcsuszamlás történt, ezért omlott be. Kimenteni még nem tudták a 41 embert, de oxigénnel, élelemmel és vízzel látják el őket. A tervek szerint most egy olyan széles gödröt ásnak majd, amelybe egy 900 mm-es cső is elfér, és amelyen keresztül a munkások kimászhatnak az alagútból.

(BBC)