Újabb akkumulátorgyár kapott engedélyt Debrecenben

Megkapta a Debrecen északnyugati gazdasági övezetében, a BMW-gyár mellett akkumulátorgyárat építő kínai Eve Power az engedélyt a beruházást előkészítő tereprendezés és mélyalapozás első ütemének építési munkáira – írja a Debreciner a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal erről szóló határozatára hivatkozva.

Eszerint az építési engedély a Debrecen határában található 281 408 négyzetméteres terület tereprendezésére, valamint egy CNT-üzem (a rövidítés az úgynevezett „szén nanocső” technológiát takarja), egy elektródaüzem, egy összeszerelő üzem, egy formázó üzem és egy szortírozó raktár mélyalapozási munkáira vonatkozik.

photo_camera Szijjártó Péter az Eve Power beruházásának bejelentésekor. Fotó: Szijjártó Péter/Facebook

Az Eve Power beruházását még májusban jelentette be Szijjártó Péter külügyminiszter. Akkor azt mondta, 400 milliárd forintos beruházással Debrecenben építi fel első európai üzemét a világ 9. legnagyobb elektromos akkumulátorgyártója és így több mint ezer új munkahely jön létre. Az is kiderült, hogy a kínai cég a BMW kérésére érkezett, hogy a magyarországi gyárát ellássa új generációs, hengeres akkumulátorcellákkal. Az állam a 400 milliárd forintos projekthez 14 milliárd forint támogatást ad a májusi tájékoztatás szerint.



A most megismert engedélyezési dokumentumból kiderül, a tervek szerint 299 ezer köbméter anyagot fognak kitermelni a földfelszín alól, ebből közel 64 ezer köbméter a humusz. A beruházót kötelezik a humuszos termőréteg talajvédelmi terveknek megfelelő mentésére, deponálására és hasznosítására. Rögzítik, hogy a helyben fel nem használt humuszos termőréteg után talajvédelmi járulékot kell fizetni, ennek összegét a talajvédelmi hatóság fogja megállapítani.

Nem ez az első akkumulátorgyár, ami Debrecent szemelte ki. A kormány tavaly augusztusban jelentette be, hogy 221 hektáros területen épül a kínai CATL gyára, aminek a kapacitása 100 gigawattóra lenne. Ehhez évi 4150 gigawatt áramra, azaz a paksi atomerőmű éves termelésének bő negyedére lenne szükség. A tervek szerint jövőre már meg is kezdené a próbaüzemet. A beruházás összértéke kb. 3000 milliárd forint lehet, amire az állam is ad támogatást. A nem tisztázott környezeti hatások miatt a helyiek tiltakozásokat szerveztek.