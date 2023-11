„A valódi biztonsági kockázatot Orbán Viktor és kormánya jelenti” – ellenzéki pártok a szuverenitásvédelmi törvényjavaslatról

Lassan, de biztosan reagálnak az ellenzéki pártok is a tegnap este benyújtott szuverenitásvédelmi törvényjavaslatban foglaltakra.

A sajtótájékoztatók sorát az LMP nyitotta meg, Schmuck Erzsébet, a párt társelnöke a fosszilis energia kivezetéséről és a megújuló energia támogatásáról szóló sajtótájékoztatója elején ismertette álláspontjukat a törvényjavaslattal kapcsolatban.

Alapvető problémájuk az, hogy más a felfogásuk arról, mit jelent egy ország szuverenitása ahhoz képest, amit a kormány gondol erről – jelezte az LMP társelnöke, aki szerint a benyújtott javaslat „semmi másról nem szól, mint hogy a politikai elit hatalmát védje és azt a jövőre nézve bebiztosítsa”.

„Egy ország szuverenitásának fontos eleme, hogy a gazdasága mennyire független, és mennyire kiszolgáltatott. Egy ország nem lehet szuverén, ha kiszolgáltatott az akkumulátorgyártásnak és akkumulátorgyárrá fog válni, és nem szuverén, ha a külföldi tőkétől és multinacionális cégektől függ” – közölte Schmuck Erzsébet. Az ellenzéki politikus szerint a törvényjavaslatnak tartalmaznia ellett volna azt is, „hogy a kiemelt beruházásokról szóló törvényt hatályon kívül helyezi a kormány, mert egy független országban az önkormányzatoknak is függetleneknek kell lenniük”. Példaként pedig azt hozta fel, hogy az önkormányzatok nem tekinthetők ma függetlennek, „hiszen a kormány gondol egyet, és bármilyen óriási beruházásokkal megajándékozza azokat”, még akkor is, ha nem akarják.

Schmuck szerint probléma az is, ahogy a javaslat a civileket kezeli. Azzal szerinte az LMP is egyetért, hogy „külföldi pénzekkel nem lehet egy választást befolyásolni, és nem lehet külföldi pénzeket egy kampány során felhasználni, de ha már a civilekről szó van, a belföldi kiskapukat is rövidre kellett volna zárni, hiszen látjuk, hogy a kormányközeli CÖF-nek milyen lehetőségei vannak, ahogy részt vesznek a kampányban”. Aggodalmát fejezte ki a felállítandó Szuverenitásvédelmi Hatósággal kapcsolatban is, amely pártja álláspontja szerint „politikai testület lesz, politikai célokra fogják használni”. Ezért a párt tárelnöke szerint az LMP nem tudja elfogadni és nem is fogja támogatni ezt a javaslatot.

„Ha a kormány azt akarja, hogy szuverén legyen az ország, mielőbb át kell állni az energiafüggetlenségre” – fordult rá a sajtótájékoztató eredeti témájára Schmuck. A teljes sajtótájékoztató itt megnézhető:

A Párbeszéd, az MSZP, a DK és a Momentum viszont közös sajtótájékoztatót tartott.

Szabó Tímea, a Párbeszéd – ZÖLDEK frakcióvezetője leszögezte: az a törvényjavaslat, amelyet tegnap este Kocsis Máté benyújtott, „egy fikarcnyival sem fogja javítani Magyarország biztonságát, amire a kínai és orosz befolyás jelent veszélyt”.

photo_camera Balról jobbra: Gurmai Zita (MSZP), Szabó Tímea (Párbeszéd - Zöldek), Gelencsér Ferenc (Momentum) és Arató Gergely (DK) sajtótájékoztatója a szuverenitásvédelmi törvényről. Fotó: Németh Dániel/444

Példaként többek közt felhozta, hogy Orbán Viktor személyesen tárgyalt azzal a Vlagyimir Putyinnal, akit a Hágai Nemzetközi Bíróság háborús bűnösnek nyilvánított, hogy Magyarország kiszolgáltatottsága az orosz gáznak egy fikarcnyit se csökkent, hogy Orbán Viktor „1000 milliárd forinttal támogatta a kínai Kommunista Pártot azáltal, hogy ide telepítik a kínai akkumulátorgyárakat”.

„A valódi biztonsági kockázatot Orbán Viktor és kormánya jelenti” – közölte Szabó Tímea, jelezve: pártja „visszautasítja azt a bohóckodást”, amit ez a benyújtott törvényjavaslat jelent, és mivel álláspontjuk szerint Magyarország szuverenitása „megér egy sokkal komolyabb kísérletet is”, bejelentette, hogy

a négy ellenzéki párt a jövő héten „benyújt egy valódi szuverenitásvédelmi csomagot, ami valóban növeli Magyarország biztonságát, és megállítja a külföldi érdekeknek való kiárusítását”. Gelencsér Ferenc, a Momentum elnöke „intellektuális torzszüleménynek” nevezte a törvényjavaslatot, amelyet egyben megfélemlítési törvénynek is nevezett, ugyanis kizárólag abból a célból készült, hogy „azokat az ellenzéki politikusokat és civileket megfélemlítse, akik nem értenek egyet az állampárt elképzeléseivel”.

Gelencsér szerint a mostani javaslat illeszkedik abba a sorba, amelyben a Lex CEU, a Stop Soros és a civiltörvény is tartozott, vagyis azokkal a törvényekkel rokon, amelyek szembementek a jogállamisággal, és amelyek miatt Magyarország ellen az EU kötelezettségszegési eljárást indított. Gelencsér szerint ha ez a mostani törvény átmegy, ugyanezt vonja majd maga után.

„Mindent megtesznek azért, hogy ne kapjuk meg az EU-s forrásokat” – közölte a Momentum elnöke, aki szerint a jelenlegi kormány orosz és kínai érdekeket szolgál.

Gurmai Zita, az MSZP politikusa szerint a jelenlegi törvénynek „értelme nem sok, de a politikai aljasság rekordjára tör”. A szocialista politikus szerint kormányzás helyett jelenleg propagandacélokra használja a kormány a törvénykezést, a szuverenitásvédelmi hatóság felállítása pedig amellett, hogy drága („lenne jobb helye is a pénznek”), megalázó is a még létező állami intézményekre nézve. „Van ügyészség, rendőrség, és nemzetbiztonsági szolgálat, ez a hatóság viszont egy semmire nem jó valami” – jelentette ki Gurmai, aki szintén felhívta a figyelmet arra, hogy a jogállamisággal szembemenő törvényjavaslat legfeljebb arra lesz jó, hogy távol tartsa Magyarországtól az EU-s forrásokat, miközben a kormány dolga épp az lenne, hogy hazahozza azokat.

Arató Gergely, a DK frakcióvezető-helyettese is ismertette párja álláspontját, amely szerint a szuverenitásvédelmi törvény „hamis, hazug, megtévesztő és aljas”.

„Nem a Nyugat, hanem Orbán Viktor kormánya veszélyezteti a szuverenitásunkat” – jelentette ki Arató, aki az orosz és kínai befolyásoltsággal kapcsolatban jelezte: míg a magyar nép saját akaratából döntött a NATO- és az EU-csatlakozásról is, addig soha senki nem adott felhatalmazást arra Orbán Viktornak, „hogy Putyin kanapéján veszengve szolgáltassa ki Magyarországot az orosz érdekeknek”.

Arató Gergely szerint a szuverenitásvédelmi törvény „csak megvetésre és elutasításra érdemes”.

A sajtótájékoztatót itt lehet megtekinteni: