Elakadtak az önkormányzati tárgyalások a DK és a Momentum között, több helyen is ráfanyalodhatnak az előválasztásra

A Demokratikus Koalíció csütörtökön jelentette be, hogy külön-külön együttműködési szerződést kötött az MSZP-vel és a Párbeszéddel, vagyis velük már biztosan megegyeztek arról, ki hol indít saját jelöltet jövőre az önkormányzati választásokon. Kölcsönösen támogatják is egymás hivatalban lévő polgármestereit az egész országban. A Momentum és az LMP egyelőre kimaradt a megállapodásokból.

Az LMP-nek annak ellenére nincs egyelőre a másik két kispárthoz hasonló nincs megállapodása, hogy Ungár Péter már egy hónappal korábban meglátta az ígéret földjére vezető Mózest Gyurcsány Ferencben. Úgy tudjuk, ennek inkább technikai okai vannak, mivel az LMP sajátos működése miatt egy nagy helyett helyi megállapodásokat kell kötniük a DK-val. A DK-ban azzal számolnak, hogy a nekik fontos 10 budapesti kerületben és a vidéki városok nagy részében meg tudnak állapodni Ungárékkal. Az LMP Veszprémben (Gerstmár Ferenc) és Pécsen (Kóbor József) indítana saját polgármesterjelöltet, Győrben pedig a függetlenként induló Pintér Bencét támogatják, aki egy olyan lapnál dolgozik, amit Ungár egyik cége ad ki. Ugyanakkor a DK még nem tett le arról, hogy legyen saját győri jelöltje.

A Momentum viszont sokkal inkább politikai okok miatt nem tudott még megállapodni a többiekkel. Az elmúlt hetekben egyeztetéseik sem voltak a DK-val. A tárgyalásokat még csak nem is az akasztotta meg, hogy Donáth Anna egyre dörgedelmesebb megszólalásaiban hazugnak, károsnak és toxikusnak nevezte a DK politikáját.

Valójában azon a ponton nem sikerült túljutni, hogy a momentumosok a jelenleginél több polgármesteri helyet követelnek maguknak Budapesten, mivel úgy érzik, a támogatottságukhoz képest alul vannak reprezentálva. Viszont a többiek közül senki sem akart nyerhetőnek tűnő kerületet átengedni.

A Momentum leginkább a lét és nemlét között billegő pártoktól kértek volna polgármesteri helyeket, például az MSZP-től Zuglóban, de ezen kívül több kerületben sincs még lejátszva a jelölt személye. Például Újpesten eleve terhelt a Momentum és a DK viszonya, mert itt 2019-ben Déri Tibor még momentumos színekben nyert, aztán tavaly októberben átült a DK frakciójába. A DK ezt tartja az egyik legerősebb kerületének, Tripon Norbertet jelölnék, a Momentum azonban még nem döntötte el, hogy támogatja-e vagy ráindít valakit.

Az V. kerületben a Momentum Kerpel-Fronius Gábort indítaná, míg a többiek a helyi ellenzék frakcióvezetőjét, az exszocialista Kovács Alex Gábort támogatnák. A XII. kerületben sincs eldöntve, hogy a kutyapártos Kovács Gergely vagy a Momentum által támogatott Farkas Csaba legyen Pokorni Zoltán kihívója.

Ha semmiképpen se sikerül megállapodni, akkor még az is lehet, hogy egy-egy helyen előválasztással döntenek a jelöltről. Bár Márki-Zay Péter emléke miatt még sokakat kiráz a hideg az előválasztás gondolatától is, de ahogy közeledik a választás, egyre többen tudnák elképzelni helyi szinten legalább. Így dőlhet el az V. kerületben a fent említett Kovács Alex Gábor és Kerpel-Fronius Gábor között a jelöltség. A DK-nak és a Momentumnak a XXII. és a XII. kerületben is meg kellene egyeznie. Budafokon a Momentum úgy érzi, hogy a jelöltjük, Havasi Gábor dolgozott annyit, hogy polgármester legyen.

A Fidesz csepeli belháborúja miatt akár ellenzéki győzelem is lehet a kerületben, Soroksáron pedig az okoz konfliktust, hogy a Momentum fideszes kollaborációval vádolja az LMP helyi jelöltjét, Bereczki Miklóst.

Márpedig amíg nem sikerül megállapodni a fővárosi helyekről, a vidéki tárgyalások sem haladnak.

I. kerület: V. Naszályi Márta (Párbeszéd);

II. kerület: Őrsi Gergely (MSZP);

III. kerület: Kiss László (DK);

IV. kerület: Trippon Norbert (DK) vs. Nagy Dávid (Kutyapárt) -

a Momentum még nem döntött az indulásról;

V. kerület: Kerpel-Fronius Gábor (Momentum) vs. Kovács Alex Gábor;

VI. kerület: Soproni Tamás (Momentum);

VII. kerület: Niedermüller Péter (DK);

VIII. kerület: Pikó András;

IX. kerület: Baranyi Krisztina;

X. kerület: Mustó Géza (DK);

XI. kerület: László Imre (DK);

XII. kerület: Momentum- Kovács Gergely (Kutyapárt);

XIII. kerület: Tóth József (MSZP);

XIV. kerület: Horváth Csaba (MSZP) vs. Rózsa András (Momentum);

XV. kerület: Cserdiné Németh Angéla (DK);

XVII. kerület: Lukoczki Károly (MSZP);

XVIII. kerület: Szaniszló Sándor (DK);

XIX. kerület: Gajda Péter (MSZP);

XX. kerület: Fekete Katalin (DK);

XXI. kerület: Paál Géza (DK) vs. Dukán András (Momentum);

XXII: Perlai Zoltán (DK) vs. Havasi Gábor (Momentum);

XXIII. ker: Ritter Ottó (Momentum) vs. Bereczki Miklós (LMP).

A vidéki nagyvárosokban a következő ellentétek feszülnek. A nyerhetőnek tűnő Szolnokon például az MSZP-nek és a DK-nak is van jelöltje (Györfi Mihály), a Momentum pedig Miskolczi Lászlót indítaná. Valamint újra kellene osztaniuk azokat a nagyvárosokat is, ahol az eddigi polgármestert már nem tekintik ellenzékinek (Eger, Miskolc, Szigetszentmiklós).



Az általunk megkérdezett ellenzéki pártok számolnak azzal, hogy a fideszes többség még felkarolhatja a Mi Hazánk kedd este benyújtott módosítóját, amivel akkor is kisebb lenne az ellenzék súlya a fővárosi közgyűlésben, ha több kerületet húznának be, mint 2019-ben. Van aki azon sem lepődne meg, ha a közvetlen főpolgármester-választást is kiiktatnák a rendszerből, hiszen a Fidesznek továbbra sincs hivatalos jelöltje.