10 ügy, amivel megmutattuk a hatalom valódi arcát

A 444 arra törekszik, hogy megmutassa a rendszer működését, a valódi arcát.

Szerintünk a független sajtónak ez a dolga.

A független médiát csak az olvasói tarthatják életben. Csak az előfizetés, illetve az olvasói támogatás lehet biztos és független gazdasági alap.

Arra kérjük olvasóinkat, hogy fizessenek elő, támogassanak, hogy dolgozhassunk tovább, és megmutathassuk, amit a hatalom el akar titkolni.

Következzen néhány erős példa arra, hogy mi az a munka, amihez támogatást kérünk.

photo_camera Illusztráció: Kiss Bence/444

2022 áprilisában, három héttel a Fidesz újabb kétharmados választási győzelme után Rényi Pál Dániel és Herczeg Márk rendszerszinten mutatták be azt az Európában egyedülálló kommunikációs-hatalmi szerkezetet, amit Orbán Viktor hozott létre. A százmilliárdokból felépített apparátust, ami minden helyzetben képes uralni a nyilvánosságot. Cikkük végigveszi ennek a gépezetnek a kialakulását, működését és hatását a választásokra.



link Forrás

2023 novemberében megjelent filmünk bemutatja a lejáratókampányok szerepét a rendszerben, és azt, hogy milyen hatással van ez a célba vett emberekre, illetve hogy mit tehet ilyen esetekben a jog. A filmet 444 előfizetői premier előtti vetítésen nézhették meg, a bemutató óta pedig több mint félmillióan látták. Készítették: Ács Dániel, Botos Tamás, Kiss Bence, Kovács Bendegúz, Plankó Gergő.

photo_camera Mészáros Lőrinc a ROSE D'OR szuperjachton Fotó: Németh Dániel/444

2023 nyara a legtöbbek számára az Európa-rekord inflációban elszállt árakról marad emlékezetes. Voltak ugyanakkor olyanok, akiket ez lényegesen kevésbé viselt meg: közöttük volt Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea, akiket egy 27 milliárd forintos jacht fedélzetén fotózott le Németh Dániel. Felvételei bejárták a teljes magyar nyilvánosságot, és a mediterrán nyári nap fényében csillogva mutatták meg pontosan, milyen életet él a rendszer elitje.

link Forrás

Balásy Gyuláról idén júniusáig egyetlen kép keringett az interneten, miközben munkájának eredménye minden magyar agyába beleégett az elmúlt években. Az ő cégei dolgoztak a kormányzati kommunikáción, így a plakátkampányokon is, több tízmilliárdos nyereséget felhalmozva ezzel. Mégis, megszólalni egészen addig nem hallottuk, amíg a 444 stábja, Czinkóczi Sándor riporter és Kovács Bendegúz operatőr oda nem léptek hozzá Balatonalmádiban egy autóverseny előtt. Ott pedig kiderült, hogyan kommunikál az ember, aki milliárdokat keres a kommunikációval.

link Forrás

Ugyanezen a nyáron fogadta el a parlament az úgynevezett státusztörvényt, ami ezernél is több pedagógust kényszerített arra, hogy pályát váltson - miközben a kormány arról beszélt, hogy mindez a tanárok érdekében történik. Videónkban pályájukat elhagyó (kirúgott vagy felmondott) pedagógusok mondják el Szász Zsófinak és Dienes Gábrielnek a történetüket, és szembesítik a nézőt az oktatási rendszer valóságával.

link Forrás

Semmi sem mond el többet egy államról, mint az, hogyan bánik a leginkább elesettekkel, leginkább kiszolgáltatottakkal. Fődi Kitti 2022-ben dokumentumfilmet forgatott arról, mit jelent ma a valóságban Magyarországon az, ha valaki otthon ápolja halmozottan sérült családtagját. Ezt pedig szembeállította azzal, mit jelent a gyakorlatban mindez Norvégiában. Az összehasonlításban nemcsak a körülmények közötti különbség volt megrázó - hanem az is, hogy mindez egyáltalán nem csak pénz kérdése.

photo_camera Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher/MTI/MTVA

Ha van tiltott szó a kormány szótárában, az a megszorítás. Mármint ha arra vonatkozik, hogy mit csinálnak ők maguk. Az viszont, hogy nem mondják ezt ki, egyáltalán nem jelenti azt, hogy ne hoznának súlyos megszorító intézkedéseket. Haász János idén nyáron részletes cikkben mutatta be, hány megszorítást vezetett be a kormány azóta, hogy megnyertek egy választást, aminek kampányában azt üzenték: az ellenzék megszorításokat vezetne be.

Egyre több magyar beteg utazik külföldre, hogy olyan műtétnek vesse alá magát, amihez a feltételek itthon is adottak volnának. A Frankfurtban operáló fej-nyak sebész, Lőrincz Balázs Bendegúz beszélt arról Kaufmann Balázs és Rényi Pál Dániel riportfilmjében, hogy mi ennek az oka. A film egy magyar páciens útját meséli el a diagnózistól a magyar egészségügy útvesztőin át egy sorsszerű találkozásig, és szól arról is, hogy Magyarországon sok páciens egyszerűen elszokott attól, hogy jogában állna meggyógyulni.

„Szilágyi Ákos az orosz kultúra és azon keresztül az orosz társadalom talán legérzékenyebb és legelkötelezettebb hazai… micsodája is? Kutatója? Vannak ugyan (társadalom)tudományos jellegű művei, esszéi is a témában, de a hagyományos kutatói attitűd, a távolságtartás, a tárgy szenvedélymentes vizsgálata aligha jellemző rá. Érzelmi viszonyokon, az irodalmon, a kultúrán, személyes ismeretségeken, barátságokon, vagy éppen ellenérzéseken keresztül kapcsolódik az orosz és ukrán történelem súlyos, sűrű, tragikus anyagához. És foglalkozott vele rengeteg éven át. Három nagy könyvet is írt a kétezres évek első évtizedében, amikor éppen nem nagyon érdekelt itthon senkit, hogy mi is zajlik Oroszországban. Pedig zajlott nagyon sok minden. Csupa olyan dolog, ami nélkül a mai ukrajnai tragédia egyáltalán nem érthető.” - írta Szilágyi Ákosról Uj Péter, majd egy két óránál is hosszabb podcastban beszélgetett vele a témáról. És beszéltek arról is, hogy Putyin elbutuló választási autokráciájára egyre jobban hasonlít az Orbán-rendszer is.

Ez a Makró a felejtés ellen íródik - olvasható a 444 Isten háta mögött című, 2022 októberében megjelent kiadványában. Urfi Péter ekkor már évek óta dolgozott a katolikus egyházon belüli szexuális visszaélések feltárásán, eddigi munkáját pedig nyomtatott magazinban is összegezte.

Ezek az ügyek azért ismétlődhettek meg évszázadokon keresztül világszerte, mert túl sokaknak állt érdekében hallgatni, és túl sokan akartak felejteni. Magyarországon az áttörésnél még nem tartunk, mert ahhoz az egyházi és kormányzati hozzáállás változása kellene. Ez a cikksorozat viszont egy határozott lépés a valóság megismerése felé, és nem engedi, hogy a kevés bátor kiállás emléke elhalványuljon.



Ehhez a munkához kérjük, hogy olvasóink fizessenek elő a 444-re, és támogassanak minket!