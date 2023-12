Olyan szerencsétlenül ütközött a Liverpool edzőjével a saját játékosa, hogy eltörött a kulcscsontja

Hét játékosát is nélkülözi sérülés miatt a hagyományos karácsonyi Boxing Dayen a Liverpool a Burnley ellen. Szombaton a görög balhátvéd Konsztandinosz Cimikaszt vesztették el, nagyon szerencsétlen körülmények között. A Manchester United elleni bajnokin Saka lökte ki a pályáról Cimikaszt, aki összeütközött az oldalvonal mellett álló Jürgen Klopp menedzserrel. A védőt le is kellett cserélni. Klopp ma jelentette be, hogy Cimikasz kulcscsontja eltört az esetnél, a csapatából pedig elfogytam a balhátvédek, mert a skót Robertson is sérült.

A Liverpoolban játszó Szoboszlai egészséges, csapata második az angol bajnokságban az Arsenal mögött, egy ponttal lemaradva.