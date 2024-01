Hogyan lehet regényt írni egy bipoláris depresszió történetéből?

„Regényem főhőse egy mániás depressziós ember, aki belefáradt a betegségével és önmagával évtizedek óta vívott harcba, ezért öngyilkosságra szánja el magát. Nincs mit tagadni rajta: az elbeszélő én magam vagyok.” – szól a fülszövege a tavalyi év egyik legfelkavaróbb és legemlékezetesebb hazai regényének, a Pokoljárás Bipoláriábannak.

Kácsor Zsolt radikális őszinteséggel írt arról, hogy az életét évtizedek óta meghatározó betegség hogyan feszítette szét a mindennapjait, a társas kapcsolatait, és hogy hogyan tolta el őt a falig. A Nem rossz könyvek podcast új részének vendége a tavaly az év tíz legjobb könyve közé is beválogatott regény szerzője.

A tartalomból:

00.00 Mi van akkor, ha épp nem esik annyira jól az olvasás? Mindenkivel előfordul, de még ilyenkor is előkerülhet Auster, Roth és Coetzee.

3.55 Egy friss nagy élmény: Juan Rulfo - Pedro Páramo és egy jól induló kötet: Adam Shatz - Writers and Missionaries

9.50 Témánk a depresszió és az irodalom. Két friss világirodalmi példa: Meg Mason - Öröm és bánat, és Knausgård - Tavasz

15.35 És egy hazai: Pokoljárás Bipoláriában

17.40 Vendégünk az író, Kácsor Zsolt

19.40 Különbség az írás és a beszéd között

21.05 Regényírás, mint terápia

22.25 Hogyan lehet megírni egy betegség történetét?

27.20 Küzdelem a szöveg felett

28.30 A konyhapadlón talált csírázó lencse története: ez igazából egy humanista, életigenlő könyv?

30.35 Kiknek született ez a regény? És milyen volt útjára engedni a könyvet?

